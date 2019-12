New York'ta öğretmenler günü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün `Başöğretmenliği' kabul etmesi ile birlikte, tüm öğretmenlere adanan 24 Kasım `Öğretmenler Günü', New York'ta da kutlandı.



New York Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından Türkevi'nde düzenlenen kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Atatürk Okulu, Brooklyn Amity Okulu ve New Jersey'de bulunan Pioneer Academy of Science'da görevli öğretmen ile öğrenciler katıldı.



Amerikalı öğretmenler ve öğrencilerin de katıldığı törende konuşma yapan New York Başkonsolos Yardımcısı Zeynep Kızıltan, ``Bugünün çocuklarını yarınlara hazırlayan, onları toplumların gelişmesini sağlayacak üretken bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerimize diğer günlere nazaran sevgi ve saygımızı daha coşkulu ve içten bir şekilde sergilemek için buradayız'' dedi.



Eğitimin ilerlemenin önkoşulu olduğunu vurgulayan Kızıltan, bu anlayış çerçevesinde eğitim ve öğretimin, kuruluşundan bu yana çağdaş dünya ile bütünleşmeyi hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli konularından biri olduğunu belirtti. Kızıltan, ``Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk, ileri görüşlülüğü sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni akıl, bilim ve çağdaş değerler temeline dayandırmış, toplumsal ve siyasi hayatta, hukuk ve eğitim alanlarında kararlılık ve üstün beceriyle gerçekleştirdiği devrimlerle Türkiye'nin çağdaş, demokratik ve laik bir ülke olarak uluslar topluluğu içinde saygın bir yer kazanmasının yolunu açmıştır'' diye konuştu. Başkonsolos Yardımcısı Kızıltan, New York'ta ve ABD'de eğitim gören Türk çocuklarının Türkiye ile ABD arasında köprü oluşturduğunu belirtti.



Türkevi'ndeki törende, New York'a yeni atanan eğitim ataşeleri İbrahim Demirer ve Fatma Nurhan Baykal da günün önemini konuşmalar yaptı. Öğretmenler Günü kutlamasında Türk ve yabancı öğrenciler şiirler okudu, Türkçe ve İngilizce şarkılar ve marşlar söylendi. Programın sonunda 3 okulun Türk ve yabancı öğretmenlerine teşekkür belgeleri verildi.