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New York'ta ödül alacak

Meltem Cumbul, “Queens Uluslararası Film Festivali’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü” alacak.

25 Şubat 2009 02:00

Meltem Cumbul, bu yıl kasım ayında yedincisi düzenlenecek olan “Queens Uluslararası Film Festivali’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü” alacak.

Cumbul’un 2005 yılında kızıyla birlikte İstanbul’a yerleşen ve bir pavyonda çalışan türkücü Dünya karakterini canlandırdığı filmi “Gönül Yarası”, yine aynı festivalde “En İyi Film Ödülü” kazanmıştı. Cumbul, bu yıl festival kapsamında kendi dallarında fark yaratan kadınlara verilen “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görüldü. Sinema alanındaki başarısından dolayı ödüle layık görülen Cumbul, ödülünü almak için kasım ayında New York’a gidecek.

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