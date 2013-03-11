New York'ta obeziteye savaş açıldı

Obezite nedeniyle sağlık sorunlarının yaşandığı, ancak yemek porsiyonları ve içeceklerin boyları hâlâ küçülmediği Amerika'da, New York obeziteye karşı ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

New York'ta salı gününden itibaren koladan kahveye dek tüm şekerli içeceklerin büyük bardaklarda satışı yasaklanacak. Şekerli içeceklerin en büyük boyu artık en fazla 473 mililitre olabilecek.

Ancak süpermarketlerde 3 litre 78 mililitrelik büyük şişelerdeki meşrubatların satışı devam ediyor.



Obezite ile mücadele kapsamında böyle bir kararı aldıklarını açıklayan New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, “Şişmanlık ulusal bir sorun. Ülkenin dört bir yanında uzmanlar, ellerini kafalarına vurup ‘Ay, bu çok büyük sorun‘ diyor. Ancak New York artık kafasına vurmayacak, bunun için birşeyler yapacak“ şeklinde konuştu.

ABD'de nüfusun üçte biri şişman. ABD'deki yağlı, şekerli ve kızartılmış gıdaların yoğun olarak tüketilmesi nedeniyle bu sayının daha da arttığı belirtiliyor.

İçecek endüstrisi ise Bloomberg'in kararına tepkili.

(Deutsche Welle Türkçe)