New York'ta 'Kuru Fasülye Günü'

ABD'nin New York kentinde TED Ankara Koleji mezunları geleneksel "Kuru Fasulye Günü"nde buluştu.



Geçen yıl ilki yapılan "Kuru Fasulye Günü", bu yıl da Türkevi'nde New York Başkonsolosu Mehmet Samsar'ın katkılarıyla, ABD-TED Ankara Koleji Mezunları Derneği (TED USA) tarafından düzenlendi.



TED USA Başkanı Doğa Kayalar ve derneğin kurucu üyesi Alihan Polat'ın birlikte sundukları programda, ABD'de yaşayan kolejliler bir araya geldi ve geleneksel kuru fasulye yemeğini yedi. Kayalar ve Polat, iş nedeniyle şehir dışında bulunan ve kendisi de TED mezunu olan New York Başkonsolosu Samsar'a kendilerine verdiği destekten dolayı özellikle teşekkür etti.



Programa ABD'deki en kıdemli TED mezunları Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Baki İlkin ve eşi Nur İlkin, ekonomik işlerden sorumlu BM Daimi Temsilci Yardımcısı Özhan Üzümcüoğlu, Türk-Amerikan İş Forumu (TABF) Yönetim Kurulu üyesi Murat Ağırnaslı ve Amerika Türk Kadınlar Birliği Başkanı Begüm Dinlenç başta olmak üzere pek çok TED mezunu aileleriyle birlikte katıldı. Kolej Marşı'nın da hep birlikte söylendiği programda TED bursluları yararına bağış da toplandı.



TED USA Derneği ABD'de yaşayan mezunlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve ABD'ye gelme planları olan mezunlara destek verme amacıyla geçen yıl haziran ayında kurulmuştu.