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Dünya

New York'ta Irene endişesi NEW YORK (A.A)

28 Ağustos 2011 19:18

-New York'ta Irene endişesi  NEW YORK (A.A) - 28.08.2011 - ABD'yi vuran Irene kasırgasının New York'ta etkisini artırması bekleniyor.  8 kişinin ölümüne neden olan Irene kasırgası kuzeye doğru ilerlemeye devam ediyor. Irene kasırgası, sabahın ilk saatlerinden itibaren Türklerin yoğun yaşadığı New Jersey eyaletinde etkili olduktan sonra New York'a yöneldi. Her geçen dakika şiddetini artıran kasırga yüzünden yaklaşık 3 milyon ev elektriksiz kaldı. Yetkililer, alçak semtlerde yaşayan 370 bin kişiden evlerini terk etmesini istedi. Çok sayıda tünel ve yolun sular altında kaldığı New York'ta köprülerin büyük bölümü de trafiğe kapatıldı. Toplu taşıma araçları ve metro sistemi ise dün öğleden itibaren hizmet vermeyi durdurmuştu.  Irene kasırgasının etkisi nedeniyle yükselen Hudson nehri Manhattan'ın aşağı kesimlerine doğru taşmaya başladı. Kasırganın beraberinde getirdiği yağışlar neticesinde çok sayıda park sular altında kaldı. Aynı zamanda hava ulaşımını da felç eden felaket yüzünden 9 bin uçuşun iptal edildiği öğrenildi. 

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