New York'ta ilginç sigara yasağı

T24- New York Belediyesi tarafından sigarayla mücadele kapsamında alınan yeni önlemler çerçevesinde sokakta sigara içmeye büyük kısıtlamalar getirildi.



Sigaraya aşırı karşıtlığı ile bilinen New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'ın sigara tiryakilerine karşı "öldürücü darbesi" olarak nitelendirilen karara göre artık yaya kaldırımlarında, parklarda ve plajlarda sigara içilmeyecek.



Yeni sigara yasağı kapsamında ünlü Times Meydanı'nda da sigara içme yasağı geliyor. Günde milyonların ziyaret ettiği ünlü meydanın büyük bir bölümünü oluşturan araçların geçişine kapalı olan bölümü ve yaya kaldırımlarında artık sigara içilemeyecek. Yasaklar kapsamında ünlü Central Park'ın tamamında sigara içilemeyecek. Genişletilmiş sigara yasağı ile ilgili belediyenin almış olduğu son kararı açıklayan New Yor Belediye Başkanı Michael Bloomberg, "Sigaranın insan sağlığına yaptığı zarar bilimsel olarak açıklanmıştır. Bilinen bu gerçeğe karşı bir şeyler yapmak için bu kararı aldık" dedi.



