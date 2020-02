New York'ta 'gizemli mavi ışık' sosyal medyanın gündeminde

New York'ta Perşembe akşamı bir elektrik dağıtım tesisindeki patlama sonucu oluşan mavi ışık sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.

New York polisi, kullanıcıların başta sebebini anlamadığı mavi ışıkla ilgili Twitter hesabından yaptığı duyuruda patlamanın trafodan kaynaklandığını, yaralı olmadığını, yangın çıkmadığını ve 'dünya dışı varlıkların faaliyeti olmadığını' söyledi.

Sosyal medya kullanıcıları Manhattan, Queens ve Astoria bölgelerinden net şekilde görülen ışığın görsellerini paylaşırken, kaynağı bilinmeyen ışık kent sakinlerinde paniğe yol açtı.

Aynı saatlerde Queens'de elektrik kesintisi de yaşandı. New York Polis Departmanından yapılan açıklamada, ışığın, elektrik dağıtıcısı Con Edison'ın Queens'deki tesisindeki bir trafoda meydana gelen patlamadan kaynaklandığı bildirildi.

Patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı da kaydedildi.

Aliens attacking the Empire State Building or power plant transformer fire in Queens?