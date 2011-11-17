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Dünya

New York'ta ''Eylem Günü'' NEW YORK (A.A)

17 Kasım 2011 17:54

-New York'ta ''Eylem Günü'' NEW YORK (A.A) - 17.11.2011 - New York'ta ''Wall Street'i İşgal Et'' protestocuları, hareketlerinin ikinci ayının dolması dolayısıyla bugün planladıkları protestolara Wall Street'e doğru yürüyerek başladılar. New York Menkul Kıymetler Borsası çevresinde polis yoğun güvenlik önlemleri alırken son derece kalabalık olan protestocular sabah erken saatte hareketin doğuş yeri olan Zuccotti Parkından Wall Street'e doğru sloganlar atarak yürümeye başladılar. Protestocular, ''Caddeler, Sokaklar Bizim'', ''Biz Yüzde 99'uz'', ''Her Gün, Her Hafta Wall Street'i İşgal Et'' diye bağırırlarken, polis de megafonlarla göstericilere kaldırımda yürümeleri, sokakların ortasında yürümemeleri çağrısında bulunuyorlar. Protestocular bugün ''kimseye zarar vermeden Wall Street'te çalışanları iş yerlerine gitmekten alıkoyacaklarını'' belirtirlerken, Wall Street sokağına barikat kuran polis, Wall Street'e sadece çalışanların girmesine izin veriyor. Şu anda bazı protestocular Wall Street sokağının başında kurulan polis barikatının önünde beklerken, diğer gruplar da sloganlar atarak ve daire oluşturarak çevrede yürümeye devam ediyor. Protestocuların bugün kentte metro istasyonlarını da ''işgal edip'', daha sonra Foley Meydanında sendikalarla birlikte büyük bir protesto gösterisi yapmaları bekleniyor.

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