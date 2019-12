New York'ta Ermeniler gösteri yaptı

New York'un Times Meydanında, Ermeni asıllı Amerikalılar gösteri düzenledi.



Genç Türkler Derneği tarafından Times Meydanında önceki gün yapılan "Ermeni Yalanlarıyla Mücadele ve Şehit Diplomatlarımızı Anma" mitinginin bir gün ardından Ermeni asıllı Amerikalılar gösteri düzenledi.



ABD'de Michael Jackson ve Winona Ryder gibi Amerikalı ünlülerin avukatı olarak tanınan Ermeni asıllı Amerikalı Mark Geragos konuşmasında ABD Başkanı Barack Obama'nın 1915 olaylarına ilişkin konuşmasını eleştirerek, Obama'nın ABD'deki Ermeni toplumuna verdiği sözü tutmadığını iddia etti.



Ermeni örgütlerince düzenlenen gösteride New York Senatörü Chuck Schumer, New Jersey'den ABD Temsilciler Meclisi üyesi Frank Pallone ve Michigan'dan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Thaddeus McCotter de birer konuşma yaptı.