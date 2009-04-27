T24 LogoT24 Logo
Dünya

New York'ta Ermeniler gösteri yaptı

27 Nisan 2009 03:59

New York'un Times Meydanında, Ermeni asıllı Amerikalılar gösteri düzenledi.

Genç Türkler Derneği tarafından Times Meydanında önceki gün yapılan "Ermeni Yalanlarıyla Mücadele ve Şehit Diplomatlarımızı Anma" mitinginin bir gün ardından Ermeni asıllı Amerikalılar gösteri düzenledi.

ABD'de Michael Jackson ve Winona Ryder gibi Amerikalı ünlülerin avukatı olarak tanınan Ermeni asıllı Amerikalı Mark Geragos konuşmasında ABD Başkanı Barack Obama'nın 1915 olaylarına ilişkin konuşmasını eleştirerek, Obama'nın ABD'deki Ermeni toplumuna verdiği sözü tutmadığını iddia etti.

Ermeni örgütlerince düzenlenen gösteride New York Senatörü Chuck Schumer, New Jersey'den ABD Temsilciler Meclisi üyesi Frank Pallone ve Michigan'dan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Thaddeus McCotter de birer konuşma yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24