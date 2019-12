-NEW YORK'TA DÜŞÜK BELLİ PANTOLON SERBEST NEW YORK (A.A) - 30.07.2010 - New York'ta görülen bir davada, hakim, iç çamaşırın veya tenin görünmesine izin verecek kadar düşük pantolon giymenin eyalet yasalarına aykırı olmadığına karar verdi. New York kentinin idari bölgelerinden Bronx'taki davada, hakim Ruben Franco, ABD'nin Georgia veya Louisiana gibi eski güney eyaletlerinde yasalara aykırı olabilecek düşük belli pantolonun New York'ta giyilmesinde sorun olmadığına karar vererek, bu bir modaysa adaletin bu konuda söyleyecek sözü olmadığını belirtti. New York'un kuzeyindeki Bronx'ta bir polis memuru kısa bir süre önce pantolonu kemerinin çok altında bulunan bir erkeğe para cezası kesmişti. Hakim Franco, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bazıları bunun zevksizlik, kötü bir giyinme tarzı olabileceğini düşünebilir, ama yasa dışı değil. Moda konusunda anayasa her türlü çılgınlığa izin verir" dedi.