New York'ta cinayetsiz gün sevinci

New York'un yakın tarihinde ilk kez bir gün boyunca şiddet içeren suç işlenmedi. Kentin emniyet müdürlüğü sözcüsü, Pazartesi günü tek bir cinayet, adam vurma, bıçaklama ya da şiddet içeren suç şikayeti gelmediğini açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Kentte Temmuz ayında cinayetler rekor sayıya ulaşmış, hatta bir bulvar gazetesi 'kanlı yaz' tanımını kullanmıştı.

Ancak genel olarak cinayet oranları 1960'lardan beri en düşük seviyeye inme yolunda. Fakat cinayet oranları düşerken, genel suç vakaları yüzde 3 arttı.

Özellikle akıllı telefonlara olan 'talep' yüzünden hırsızlık vakalarında artış olduğu belirtiliyor.

'Durdur ve ara'

Buna karşılık cinayetler geçen yıla göre yüzde 23 azalarak son 50 yılın en düşük seviyesine indi.

8 milyon nüfuslu New York'ta bu yıl 366 cinayet işlendi. 2.7 milyon nüfuslu Chicago'da 462 kişi öldürüldü.

ABD'deki diğer kentlerle karşılaştırılınca da kişi başına cinayet oranlarının New York'ta çok düşük olduğu göze çarpıyor.

Bazıları bunu New York Emniyeti'nin yoğun kampanyasına, özellikle de çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilmesini sağlayan 'Durdur ve Ara' politikasına bağlıyor.