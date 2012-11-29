T24 LogoT24 Logo
Dünya

New York'ta cinayetsiz gün sevinci

Temmuz ayında cinayetlerin rekor sayıya ulaştığı New York'ta ilk kez bir gün boyunca şiddet içeren suç işlenmedi

29 Kasım 2012 22:06

 

New York'un yakın tarihinde ilk kez bir gün boyunca şiddet içeren suç işlenmedi. Kentin emniyet müdürlüğü sözcüsü, Pazartesi günü tek bir cinayet, adam vurma, bıçaklama ya da şiddet içeren suç şikayeti gelmediğini açıkladı.
 
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Kentte Temmuz ayında cinayetler rekor sayıya ulaşmış, hatta bir bulvar gazetesi 'kanlı yaz' tanımını kullanmıştı.
 
Ancak genel olarak cinayet oranları 1960'lardan beri en düşük seviyeye inme yolunda. Fakat cinayet oranları düşerken, genel suç vakaları yüzde 3 arttı.
 
Özellikle akıllı telefonlara olan 'talep' yüzünden hırsızlık vakalarında artış olduğu belirtiliyor.
 
 

'Durdur ve ara'

 
 
Buna karşılık cinayetler geçen yıla göre yüzde 23 azalarak son 50 yılın en düşük seviyesine indi.
 
8 milyon nüfuslu New York'ta bu yıl 366 cinayet işlendi. 2.7 milyon nüfuslu Chicago'da 462 kişi öldürüldü.
 
ABD'deki diğer kentlerle karşılaştırılınca da kişi başına cinayet oranlarının New York'ta çok düşük olduğu göze çarpıyor.
 
Bazıları bunu New York Emniyeti'nin yoğun kampanyasına, özellikle de çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilmesini sağlayan 'Durdur ve Ara' politikasına bağlıyor.
 

ETİKETLER

new yorkölümcinayetsuç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24