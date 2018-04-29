New York'ta bir araç yayalara çarptı: En az 1 kişi öldü

New York'un ünlü Times Meydanı'nda bir araç, kaldırımdaki yayalara çarparak en 1 kişinin ölümüne yol açtı.

New York İtfaiyesi olayda en az 12 kişinin de yaralandığını duyurdu. Olay sonrası "panikle" kaçtığı" iddia edilen şoför polis tarafından gözaltına alındı.

New York Times gazetesi 26 yaşında olduğu öğrenilen sürücünün ilk bilgilere göre "madde etkisi altında" olduğunun anlaşıldığını öne sürdü.

CBS News haber kanalı, New York Emniyeti'ndeki kaynaklarına dayandırdığı son dakika haberinde, polisin olayı bir kaza olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Reuters Haber Ajansı'na konuşan bir görgü tanığı, çarpma sonucu "birçok kişinin araç üzerinden savrulduğunu" açıkladı.

CBS News haber kanalına canlı yayında konuşan başka bir görgü tanığı, "Çok fazla insan vardı, araç bir anda geldi ve insanlara çarptı. Sürücü sarhoş muydu yoksa başka bir durum mu vardı anlayamadık" dedi.

Times Meydanı, Manhattan'ın en çok turist çeken bölgelerinden.