-NEW YORK'TA BEŞ MİNARE'Yİ 1.5 MİLYON KİŞİ İZLEDİ İSTANBUL (A.A) - 16.11.2010 - Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği ''New York'ta Beş Minare'' filmini, 10 günde 1.5 milyon kişi izledi. Deep İletişim'den yapılan yazılı açıklamada, Haluk Bilginer, Mustafa Sandal, Mahsun Kırmızıgül, Danny Glover, Gina Gershon, Engin Altan Düzyatan ve Zafer Ergin'in rol aldığı filme, dünyanın birçok ülkesinde yoğun ilgi olduğu belirtilerek, filmin kısa sürede 18 ayrı ülkeye satıldığı kaydedildi. Açıklamada, Kurban Bayramı'nda daha büyük izleyici kitlesine ulaşacağı tahmin edilen filmin, dünya satışı için ABD'de gerçekleştirilen özel gösteriminde, yapımcıların da beğenisini kazandığı belirtildi. Yapımcıların, filmin Türkiye'deki dağıtımcısı Pinema Filmin sahibi Pamir Demirtaş ile görüşerek Mahsun Kırmızıgül ile tanışmak istedikleri ifade edildi. -''KIRMIZIGÜL BU FİLMİ İLE DÜNYAYI YAKALADI'' Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirtaş, şunları ifade etti: ''Mahsun Kırmızıgül bu filmi ile dünyayı yakaladı. İlk kez bir yerli film festivallerden ödül almadan, çok iyi paralara Japonya'dan, Brezilya'ya, Meksika'dan, İngiltere'ye dünyanın birçok ülkesine satıldı. New York'ta Beş Minare bir yıl içerisinde Amerika'da sinemalarda vizyona girecek ilk Türk filmi olacak. Amerikalı distribütörlerin dağıtacağı ilk Türk filmi olan New York'ta Beş Minare'yi seyreden yapımcılar özellikle Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini çok beğenmişler. Benimle temasa geçen kişiler, Hollywood'un çok önemli yapımcılarıdır. Mahsun'la tanışıp film çektirmek istiyorlar. Çok yakında Mahsun'la birlikte Los Angeles'e uçacağız. Ona gelen teklifleri değerlendireceğiz. Eğer projelerden birini beğenirse, bundan sonra Mahsun Hollywood için film çekebilir.''