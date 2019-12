-''NEW YORK'TA BEŞ MİNARE''YE BÜYÜK İLGİ İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği ''New York'ta Beş Minare'' filmini, 15 günde yaklaşık 2,5 milyon kişi izledi. Yapılan yazılı açıklamada, filmin bayramda sinemacıların yüzünü güldürdüğü, izleyenlerin de büyük beğenisini kazandığı ifade edildi. Bayram tatilinde havaların sıcak olmasının dahi filmin gişedeki hızını kesemediği ve rekora doğru gittiği bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''İnsanların büyük beğeni ve ilgisi ile karşılaşan film, daha ikinci haftasında zirveye çıkarak tavan yaptı. Türkiye'nin son dönemlerde en çok konuşulan filminin son 4 günlük gişe rakamları, filmin her geçen gün daha fazla izleyiciyi sinemalara çekeceğinin en büyük göstergesidir. Film, arife gününde 102 bin 365, bayramın 1. gününde 136 bin 986, 2. gününde 195 bin 204, 3. gününde ise 220 bin 671 kişi tarafından seyredildi. 'New York'ta Beş Minare'ye hem Türkiye'deki hem de Avrupa'daki izleyiciden büyük ilgi var. Film, 15 günde Avrupa'nın 4 ülkesinde 253 bin 643 kişi tarafından izlenerek, 8 ülkede gösterime giren 'Güneşi Gördüm' filminin 251 bin 872 kişilik gişesini geride bıraktı. Türkiye'de ikinci haftasında 2 milyon 332 bin 672 kişi tarafından izlenen film, 2,5 milyon barajına dayanırken, Mahsun Kırmızıgül'ün bir önceki filmi olan 'Güneşi Gördüm'ün toplam gişesini 2 gün sonra kesin geçecek.''