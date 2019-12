'New York’ta Beş Minare' kimin eseri?

T24 - New York’ta Beş Minare” filminin senaryosu ‘Mahsun Kırmızıgül’ün mü’, ‘Sinan Çetin’in mi’ tartışması büyüyor.





Kırmızıgül'ün filmi sanat dünyasını karıştırdı!



“New York’ta Beş Minare’yi Galip Tekin ile birlikte yazdık!”



“Unutulmaz” ve “Sev Kardeşim” gibi dizilerin senaristi Müjdan Kayserili, olay yaratacak açıklamalarda bulundu.



New York’ta Beş Minare’nin hikayesi karikatürist Galip Tekin’e aittir. Senaryosunu Tekin ile birlikte yazdık..



Galip, bu hikayeyi Sinan Çetin’e anlatmıştı. Bana daha sonra ‘Sinan Çetin bizim senaryoyu Mahsun’a 65 bin dolara satmış’ dedi..



Daha sonra Mahsun Kırmızıgül ile Sinan Çetin çok büyük kavga etmişler, birbirlerine çok ağır sözler söylemişler!..



“New York’ta Beş Minare” filminin senaryosu ‘Mahsun Kırmızıgül’ün mü’, ‘Sinan Çetin’in mi’ tartışması büyüyor. Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Kırmızıgül’ün “11 yıl önce yazdım” dediği senaryo ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama “Unutulmaz” ve “Sev Kardeşim” gibi birçok dizisinin senaristi Müjdan Kayserili’den geldi. Aynı zamanda Senaryo Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Müjdan Kayserli şunları söyledi:





GALİP’İN HİKAYESİ



- Galip Tekin’le yollarımız ilk kez “Paronaya” isimli filmin senaryosunda kesişti. Galip Tekin’in bir hikayesiydi ve senaryoyu yazması için ona yardım ettim. Sinan Çetin o filmi çekmeye çok hevesliydi ama sonra vazgeçti. Bütün emeklerimiz boşa gitti diye düşünürken Galip Tekin beni aradı ve bir başka hikayesini daha Sinan Çetin’in çok beğendiğini ve mutlaka filme çekmek istediğini söyleyerek birlikte yazmayı teklif etti. Çünkü hikaye bulmak başka bir şey, senaryo yazmak çok başka bir şey. Teknik bilgi gerektirir. Bana bir öncekinde olduğu gibi yine çok komik bir ücret teklif edildi. En azından yazdığım bir senaryonun filme çekileceğini düşünerek teklifi kabul ettim. “New York’ta Beş Minare”nin senaryosunu yazmam için bin TL aldım. Bütün maddi haklarını Plato Film’e verdiğime dair bir de kağıt imzadım.





ÇOK PARA ALACAĞIZ



- Galip Tekin bana “Bu film çekilsin o zaman ben de sen de emeğimizin karşılığını mutlaka daha fazla alacağız” demişti. Sonra Sinan Çetin bize ofisinde bir oda hazırladı. Orada günlerce, hatta haftalarca çalıştık. Filmde oynaması için Mahsun Kırmızıgül’ün adı geçiyordu. Mustafa Sandal’ın adını hatırlamıyorum ama bir ara Şahan Gökbakar’ın adı geçti. Bu olanlar 5-6 yıl önceydi. Daha sonra Mahsun Kırmızıgül ve Sinan Çetin’in kavga ettiğini duydum. Galip Tekin’i beni arayarak “Sinan’la Mahsun çok fena kavga etti, birbirlerine ağır sözler söylediler” dedi. Böylelikle bu senaryo filme çekilmemiş oldu.





65 BİN DOLAR ALMIŞ



- Yıllar sonra Galip Tekin’le karşılaştım ve bana “Sinan Çetin bizim senaryoyu Mahsun’a 65 bin dolara satmış” deyince çok şaşırdım. Beni hiç kimse tanımıyor, bilmiyor ama New York’ta Beş Minare benim yazdığım senaryo. Hikaye Galip Tekin’e ait ama senaryoyu birlikte yazdık. Belki de sistemi böyle kabul etmek gerekiyor. Yani iş istiyorsanız önce emeğinizin sömürülmesine izin vereceksiniz.





DİNİ EKLEMELER



- Ama Galip Tekin’le geçenlerde görüştük ve bana senaryoyu gördüğünü ve çok fazla dini propaganda eklendiğini söyledi. O yüzden ben de adımı koymak istemiyorum dedi. Hatta Galip Tekin senaryosu için ek para talep etmiş ama Kırmızıgül’ün yapımcısı Murat Tokat “Senin alacağın Plato’dan, çünkü biz oraya senaryo için 65 bin dolar verdik” demiş. Ama Murat Tokat ona “İstersen jenerikte Mahsun’la senin adını yazalım” demiş ama Galip senaryoda bazı değişiklikler olduğu için bu teklifi geri çevirmiş. Bu film için Mahsun’un hikayesi diyorlar. Ben de bunu Galip Tekin’e sordum. Galip “Hayır canım olur mu öyle şey. Bunu Sinan Çetin’e ben anlattım” dedi.





MADDE 646!



- Galip Tekin ile daha sonra bir üçüncü film için bir araya geldik. Filmin adı da “Madde 646”. Film Cem Yılmaz için yazılmıştı. Galip Tekin onunla irtibat halindeydi. Orada da Azrail birinin canını almaya çalışır ama bir türlü öldüremez ve Baş Azrail’e bağlanır. Adamın Madde 646’ya tabi olduğunu öğrenir. Yani 40 yaşını geçmiş ama hiç aşık olmamış birinin canını alabilmek için önce onun aşık olmasını sağlamalıdır. Film boyunca Azrail o adamı aşık etmeye çalışır. Çok güzel, komik bir senaryo.