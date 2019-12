-New York'ta "moda" başladı NEW YORK (A.A) - 17.09.2011 – Moda tasarımcısı Nedret Taciroğlu, 2012 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu New York Moda Haftası'nın açılış defilesini yaparak New Yorklulara tanıttı. New York'taki Waldorf Astoria Otel'de geleneksel olarak yılda iki defa düzenlenen ''Coutere Moda Haftası New York'' adlı moda gösterileri kapsamında yapılan defileyi başta Türkiye'nin New York Başkonsolosu Mehmet Samsar ve eşi Feruze Samsar olmak üzere ABD'nin önemli butik ve mağaza yöneticileri ile Amerikalı ve Türk moda çevreleri izledi. Defilenin ardından Türk gazetecilerin sorularını cevaplandıran Nedret Taciroğlu, bu sene 1970'lerin modasını koleksiyonundaki parçalara adapte etmeye çalıştığını ifade ederek, ''Türk modasının bu yüzünü de göstermek istedim. Her devrin bir, kültürümüzün bir bölümünü alıyorum, bu benim Amerika da yedinci koleksiyonum, defilem. Bu sefer daha bir jön Türk kadınını göstermek istedim. Bilmem başarılı olabildim mi? Mesajımızı verebildik mi?'' diye konuştu. 45 parçadan oluşan ve 12 Amerikalı manken tarafından sergilenen gelecek yılın ilkbahar-yaz modası ve günlük yaşam giysileri için kullandığı renkler hakkında da bilgi veren Nedret Taciroğlu, siyah beyaz zıtlıktan yola çıkarak, geçmişten gelen ihtişam, uyum ve asaleti anlatmaya çalıştığını belirtti. Moda dünyasına 1980 yılında adım atan, Nedret Taciroglu, ''Nedo Collection'' ve ''Nedret Taciroğlu Couture'' markalarının sahibi ve aynı zamanda tasarımcılığını yapıyor. Eski Amerikan Başkanlarından Ronald Regan'ın eşi Nancy Regan'ın da giyim tasarımcılığını yapan Nedret Taciroğlu'nun ABD'de 35 mağazada NEDO markasıyla ürünleri satılmakta.