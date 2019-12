-NEW YORK'TA 30. TÜRK GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI NEW YORK (A.A) - 28.05.2011 - ABD'nin New York kentinde düzenlenen 30. Türk Günü Yürüyüşü başladı. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından düzenlenen ve İstiklal Marşı'nı okumasıyla başlayan Türk Günü Yürüyüşü'ne, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, New York Başkansolusu Mehmet Samsar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, Kültür ve Turizm Bakanının Özel Kalem Müdürü Özgen Türkgücü ve TADF Başkanı Kaya Boztepe de katıldı. Manhattan'da 53. sokak ile Madison Caddesi'nin köşesinde başlayan Türk Günü Yürüyüşünü, New York ve New Jersey eyaleti başta olmak üzere pek çok eyaletten Türkler ellerinde Türk bayraklarıyla coşku içinde izliyorlar. TADF'ye bağlı tüm dernekler, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde Atatürk'ün resmi olan büyük bir bayrak açarak, Türkiye'yi ve ABD'de yaşayan Türk toplumunu temsilen yürüyüşe katılıyorlar. Binlerce Türk ve Amerikalı yürüyüşü ilgiyle izlerken, Türk Günü Yürüyüşü'nün tamamlanmasının ardından Türk Evi'nin yanındaki Dag Hammarskjold Parkı'nda Türk Günü Festivali düzenlenecek.