New Yorkluları endişelendiren sergi

Bazı işçileri ve turistleri şaşkına çeviren ve özellikle de Empire State binasında bulunan heykeller, son on yılda 6 kişinin intihar ettiği bölgeden geçenleri bir an için altüst etti.Heykelleri "intihar etmeye hazırlanan insanlar" oalrak görenler durumu New York polisine bildirirken, NYPD polis teşkilatı sözcüsü Paul Browne heykellerle ilgili 10 kadar acil çağrı aldıklarının söyledi. İlk çağrıyla birlikte alarm durumuna geçtiklerini söyleyen Browne, ancak durumun "intihar vakası" değil bir sergi olduğunun anlaşılması üzerine polislerin halkı uyardığını belirtti.New York sakinlerine endişeli ve gergin anlar yaşatan "intihara teşebbüs eden insanlar", "Event Horizon" sergisi kapsamında İngiliz sanatçı Antony Gormley'nin eserleriydi. Cam elyaf ve demirden gerçekleştirdiği ve doğal insan ölçütlerinde olan 31 heykelini sergileyen Gormley'nin sergisi 15 Ağustos'a kadar New York şehrinin kaldırımlarında, çatı katlarında ve yaya geçitlerinde sergilenecek.