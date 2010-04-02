T24 LogoT24 Logo
Dünya

New York'da ev fiyatları düştü, satışlar patladı

02 Nisan 2010 15:00

 T24-New York'ta ev fiyatları, bu yılın ilk çeyreğinde düşerken, satışlar ise geçen yıla oranla rekor düzeyde arttı.
     New York'un en lüks bölgesi olan Manhattan'da, ortalama bir apartman dairesinin fiyatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 820 bin dolara indi.
     Geçen yılın son çeyreğinde ortalama apartman dairesi fiyatı 800 bin dolar düzeyindeydi ve bu da bu yılın ilk çeyreğindeki satış fiyatlarının artış gösterdiğini ifade ediyor.
     Emlak komisyoncuları, dairelerin ağırlıklı olarak, müşterilerin teklif ettikleri fiyattan satıldığını vurguluyor.
     Birinci çeyrekteki satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 oranında yükseliş gösterdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24