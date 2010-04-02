New York'da ev fiyatları düştü, satışlar patladı

T24- New York'ta ev fiyatları, bu yılın ilk çeyreğinde düşerken, satışlar ise geçen yıla oranla rekor düzeyde arttı.

New York'un en lüks bölgesi olan Manhattan'da, ortalama bir apartman dairesinin fiyatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 820 bin dolara indi.

Geçen yılın son çeyreğinde ortalama apartman dairesi fiyatı 800 bin dolar düzeyindeydi ve bu da bu yılın ilk çeyreğindeki satış fiyatlarının artış gösterdiğini ifade ediyor.

Emlak komisyoncuları, dairelerin ağırlıklı olarak, müşterilerin teklif ettikleri fiyattan satıldığını vurguluyor.

Birinci çeyrekteki satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 oranında yükseliş gösterdi.