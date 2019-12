-New York'a kış erken geldi NEW YORK (A.A) - 30.10.2011 - New York'a uzun zamandan beri ilk kez sonbaharda bu kadar erken kar yağdı. New York'ta sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağmur daha sonra kara dönüştü ve eyaletin çeşitli bölgelerine 2,5-7,5 santimetre arasında kar yağdı. Kar yağışı uzun süre devam ettikten sonra yerini yine sağanak yağmura bıraktı. Kentin başta Central Park olmak üzere pekçok yerinde ağaç dallarının karın ağırlığına dayanamayarak kırılması yüzünden birkaç kişinin yaralandığı ve arabaların hasar gördüğü de bildirildi. Bu arada ülkedeki gelir dağılımı eşitsizliğini, işsizliği ve Wall Street'i protesto etmek amacıyla kentin finans merkezi Wall Street bölgesindeki Zuccotti Parkı'nda 40 günü aşkın zamandır kalan eylemciler de soğuyan hava, şiddetli yağmur ve kar nedeniyle tentelerin altına ve ufak çadırlarının içine sığınıyorlar. Hafta sonunda New York Belediye ekiplerinin parka ısı veren 6 jenaratörü tehlikeli bulması nedeniyle parktan kaldırmasının ardından eylemcilerin yaşam koşulları da iyice zorlaştı.