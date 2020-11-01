New York Valisi Cuomo: Eyalete girmek için negatif sonuçlu Koronavirüs testi gerekecek

ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo, eyalete gireceklerin en geç 3 gün önceden negatif sonuçlanmış bir yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi getirmesi gerektiğini söyledi.

The Hill'de yer alan habere göre, Koronavirüs salgınının başlarında ABD'nin en çok etkilenen eyaletlerinden biri olan New York'ta vaka sayılarının azalmaya başlamasıyla 14 günlük zorunlu karantina önleminin yerini yeni bir önlem aldı.

New York Valisi Cuomo, cumartesi günü yaptığı açıklamada yeni kurallar çerçevesinde eyalete girmek isteyenlerin en geç üç gün önce sonuçlanmış bir Koronavirüs testi olması gerektiğini söyledi. Negatif teste sahip olup eyalete girenler, 4 gün karantinadan sonra yeniden test olmak zorunda olacak. Dördüncü günün sonunda testi negatif çıkanlar karantinaya girmeyecek.

Yeni kural 4 Kasım'da yürürlüğe girecek ve New York ile Connecticut, New Jersey ve Pennyslyvania eyaletleri arasında uygulanmayacak.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD'de 9.1 milyondan fazla Covid-19 vakası kaydedildi. 230 binden fazla kişi hayatını kaybetti.