New York Valisi Cuomo: Elimizde 6 gün yetecek solunum cihazı kaldı; eyalette 16 bin kişi hayatını kaybedecek

New York Valisi Andrew Cuomo, mevcut kullanım oranına göre hesaplandığında eyalette 6 gün yetecek kadar suni solunum cihazı kaldığını bildirdi. Her gün 350'den fazla insanın yoğun bakıma getirildiğini belirten Cuomo, "Eyalette önümüzdeki haftalarda 16 bin kişi hayatını kaybedecek" dedi.

Cuomo, günlük basın brifinginde, eyalette yoğun bakımdaki hasta sayısının her gün arttığına işaret ederek, ellerinde yeterli solunum cihazı olmadığını söyledi. Stoklarında yoğun bakım hastasının ihtiyacına cevap verecek 2 bin 200 kadar solunum cihazı kaldığını, bunun da mevcut hızda 6 gün yeteceğini ifade eden Cuomo, ''Federal hükümetten 4 bin 400 solunum cihazı geldi. Onların da stoklarında fazla olduğunu zannetmiyorum. Yoğun bakımdaki ihtiyaçlar zirve yaparsa başka formüller yaratmak durumundayız. Solunum cihazlarını iki hasta arasında paylaştırabiliriz. Bir günde yoğun bakıma yaklaşık 350 hasta geliyor. Elimizdeki solunum cihazları yeterli değil" diye konuştu.

ABD'de Koronavirüs salgınından en kötü etkilenen eyalet olan New York'taki duruma ilişkin son rakamları da açıklayan Cuomo, son 24 saatte eyalet genelinde Koronavirüs vakası sayısının 83 bin 712’den 92 bin 381’e yükseldiğini, ölü sayısının da 432 artarak bin 941’den 2 bin 373’e yükseldiğini belirtti.

"Eyalette önümüzdeki haftalarda 16 bin kişi hayatını kaybedecek"

Eyalette hastaneye kaldırılanların sayısının da son 24 saatte bin 157 artarak 12 bin 226’dan 13 bin 383’e çıktığını kaydeden Cuomo, eyalet dışından toplam 21 bin sağlık çalışanının New York’a yardıma gelmek için gönüllü olduğu bilgisini verdi.

Cuomo, mevcut modellemelerin eyalette önümüzdeki haftalarda 16 bin kişinin Koronavirüs sonucu hayatını kaybedeceğini gösterdiğini söyledi.