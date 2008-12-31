New York turist rekoru kırdı

New York Belediye Başkanı
Michael Bloomberg, 2008 yılında kenti 47 milyon turistin ziyaret
ettiğini, toplam turist harcamasının da 30 milyar dolar olduğunu
açıkladı.
Bloomberg, kentin turizm ve pazarlama şirketi NYC &
Company’nin yöneticisi George Fertitta’yla düzenlediği basın
toplantısında, ziyaretçi sayısının kent tarihinde bir rekor olduğunu
söyledi. Turist sayısında 2007 yılı rakamlarına göre 1 milyonluk artış
kaydeden New York’un elde ettiği gelir de geçen yıla göre 1.1 milyar
dolar arttı. Ziyaretçilerin 9.8 milyonu, ABD dışından gelen turistler
oldu.