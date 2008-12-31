New York turist rekoru kırdı

New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, 2008 yılında kenti 47 milyon turistin ziyaret ettiğini, toplam turist harcamasının da 30 milyar dolar olduğunu açıkladı.



Bloomberg, kentin turizm ve pazarlama şirketi NYC & Company’nin yöneticisi George Fertitta’yla düzenlediği basın toplantısında, ziyaretçi sayısının kent tarihinde bir rekor olduğunu söyledi. Turist sayısında 2007 yılı rakamlarına göre 1 milyonluk artış kaydeden New York’un elde ettiği gelir de geçen yıla göre 1.1 milyar dolar arttı. Ziyaretçilerin 9.8 milyonu, ABD dışından gelen turistler oldu.