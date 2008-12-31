T24 LogoT24 Logo
Dünya

New York turist rekoru kırdı

New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, 2008 yılında kenti 47 milyon turistin ziyaret ettiğini açıkladı.

31 Aralık 2008 02:00

New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, 2008 yılında kenti 47 milyon turistin ziyaret ettiğini, toplam turist harcamasının da 30 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Bloomberg, kentin turizm ve pazarlama şirketi NYC & Company’nin yöneticisi George Fertitta’yla düzenlediği basın toplantısında, ziyaretçi sayısının kent tarihinde bir rekor olduğunu söyledi. Turist sayısında 2007 yılı rakamlarına göre 1 milyonluk artış kaydeden New York’un elde ettiği gelir de geçen yıla göre 1.1 milyar dolar arttı.  Ziyaretçilerin 9.8 milyonu, ABD dışından gelen turistler oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24