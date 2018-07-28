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Dünya

New York Trump Tower önünde şüpheli paket alarmı

Bölgede bomba imha ekiplerinin yanı sıra özel operasyon ve SWAT ekiplerinin bulunduğu bildirildi

28 Temmuz 2018 05:04

New York Polis Departmanı (NYPD) Trump Tower önünde bulunan şüpheli paket sebebiyle bina çevresinde önlem aldı.

Mannathan'da yer alan Fifth Avenue'deki Binanın önüne birden fazla sayıda şüpheli paket bırakıldığı tespit edilirken, bomba imha ekiplerinin inceleme yapmak amacıyla bölgeye intikal ettiği bildirildi.

Yetkililer paketlerin öğlen saatlerinde binanın önüne bırakıldığını, ancak paketlerin içerisinde ne olduğuna dair henüz net bir verileri olmadığını açıkladı.

​Görgü tanıkları bölgede bomba imha ekiplerinin yanı sıra özel operasyon ve SWAT ekiplerinin bulunduğunu belirtti.

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