New York Tımes’tan ‘Frodo’ benzetmesi



T24 -

Başbuğ suçlu çünkü...

Gözü açık demokrasi



Yüzüğün sırrı

İşte o yazıdan satırbaşları:Türk ordusu yıllardır kendi görev tanımı içinde ‘hizmet ettiği hükümetten ülkeyi koruma’ gibi bir sorumluluğu da bulunduruyordu. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana 3 kez darbe yaptılar. Bu nedenle eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un hapse atılması tam bir “adamın köpeği ısırması” durumuydu. Şimdi de 94 yaşındaki darbeci general Kenan Evren’in ömür boyu hapisle yargılanması gündemde. Başbuğ aslında başında bulunduğu kurumun propagandasına inandığı için suçlu, yani Türk ordusunun Türk siyasetinde ayrıcalıklı bir yeri olduğuna yönelik propagandaya...Hükümet, ordunun bu müdahalelerini önlemek konusunda ne kadar doğruysa, generallerin yarattığı yapıyı dağıtmak konusunda da o kadar yavaş kalıyor. Türkiye’nin sivil liderleri sistemi reforme etmeli. Bu hafta ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sadece savcıların siyasi motivleri olduğunu söylediği için soruşturmaya maruz kaldı. İfade özgürlüklerine yönelik bu tür müdahaleler son bulmazsa Türk demokrasisi bir gözü açık uyumak zorunda kalacak.AKP geçen yıl 1982 Anayasası’nı değiştirme vaadiyle büyük bir zafer kazandı. Ancak Türkiye’nin kutuplaşmış yapısı düşünüldüğünde bu tutulması zor bir söz. Eski yapının önemli pozisyonlarını büyük ölçüde ele geçirdikten sonra kendi otoritesini kısıtlayacak reformları yapmak konusunda şimdi isteksiz davranıyor. Bu, Yüzüklerin Efendisi filmindeki Frodo Baggins’in içinde bulunduğu durumu andırıyor. Yüzüğü ateşe atması gerektiğini biliyor, ancak yüzüğü taktıkça kendini giderek daha rahat hissediyor.Film uyarlaması milyonlarca kişi tarafından izlenen Tolkien’in ünlü romanı Yüzüklerin Efendisi’nde yüzük kötülüğün simgesidir. Kötülüğü simgeleyen güç, yüzüğü ele geçirerek gezegenin tümüne hakim olmak ister. Ona karşı çıkanlar ise yüzüğü imha ederek kötülükten kurtulmak için çabalar. Frodo yüzüğü imha etme görevi, gezegendeki genç hobbit Frodo’ya verilir. Frodo zaman zaman yüzüğün büyüsüne kapılsa da sonunda yüzüğü imha ederek gezegeni kötülüklerden kurtarır.