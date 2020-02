New York Times'ta yer alan İstanbul Havalimanı reklamı sosyal medyada tartışma yarattı

T24 Haber Merkezi

İstanbul'da açılan yeni havalimanı için ABD'nin en yüksek tirajlı gazetesi olan New York Times'a verilen tam sayfa reklamda kullanılan İngilizce'nin 'dil bilgisi kurallarına uygunluğu' tartışma konusu oldu.

Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar, reklamda yer alan ''Future ways of travelling'' (Seyahatin gelecek yolları) sloganının İngilizce dil bilgisi bağlamında anlamsız olduğunu, bazıları da sloganın Türkçe'den direkt olarak çevrildiğinde anlamını kaybettiğini ve doğru kullanımın ''The future of travel'' (Seyahatin geleceği) olması gerektiğini paylaştı. Diğerleri ise sloganın yazımının ABD İngilizcesi bağlamında olmasa da İngiliz İngilizcesi'nde mantıklı olduğunu savundu. ABD dil bilgisi bağlamında sloganda oynama yapılmasa, doğru kullanılış ''Future ways of travel'' olurdu.

Sosyal medyada ortaya atılan bir başka iddia ise reklamda ''İstanbul New Airport'' yazmasının yabancılara yeni havalimanının isminin bu olduğunu düşündürebilecek olmasıydı. Söylemin ''İstanbul'un yeni havalimanı'' anlamını kazanması için ''İstanbul's New Airport'' olması gerekiyor.

Ayrıca iç basına verilen reklamlarda ''Dünyanın en büyük havalimanı'' yazarken, dış basında sloganın altında ''Dünyanın en teknolojik havalimanlarından biri yazması'' tepki gördü.

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan, kullanılan İngilizce'yi ''Google Translate' İngilizcesi" olarak yorumladı.