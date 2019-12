New York Times'a göre hükümet zorda

New York Times gazetesi, tezkerenin onaylanmasının, daha çok sayıda sınır ötesi operasyonun yapılması için kapıyı açık tuttuğunu belirtirken, Diyarbakır'daki saldırının "Asilere karşı harekete geçmesi için Sayın Erdoğan üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor" diye yazdı.



Sınır ötesi operasyonlara ilişkin yetkiyi bir yıl daha uzatan tezkerenin TBMM tarafından büyük bir çoğunlukla onaylanması yurt dışında da yankı buldu. New York Times gazetesi, tezkerenin onaylanmasının, daha çok sayıda sınır ötesi operasyonun yapılması için kapıyı açık tuttuğunu belirtirken Diyarbakır'daki saldırının "Asilere karşı harekete geçmesi için Sayın Erdoğan üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor" diye yazdı



New York Times, Türkiye muhabiri Sabrina Tavernise imzalı haberinde TBMM'de tezkereye verilen büyük desteğe dikkat çekilerek, onay ile birlikte Kuzey Irak'ta daha çok operasyon yapılmasına kapıya açık tutulduğunu yazdı.



Tezkerenin onaylanmasının yeni saldırılara denk düştüğüne işaret eden gazete, Aktütün karakolunda 17 askerin öldürülmesinin ardından Diyarbakır'daki saldırıda beş polisin hayatını kaybettiğini belirtti.



NYT, "NATO üyesi Türkiye, 1980 yıllarından bu yana güneydoğu bölgesinde Kürt ayrılıkçıları ile mücadele ediyor ancak son yıllarda sorun önemli ölçüde azaldı. Geçen yıl bir sınır karakoluna yönelik saldırı Türkiye ile Irak arasında siyasi bir çatışmayı tetiklemiş, Türkiye de hava operasyonları ve kısa süreli bir kara operasyonu gerçekleşti."



Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in TBMM'deki konuşması sırasında Türkiye'nin tezkere çerçevesinde 29 hava operasyonu ile kara operasyonları yaptığını söylediğine dikkat çeken gazete, "Türkiye, Irak'ın, kuzey sınırındaki dağlarında saklanan Kürdistan İşçi Partisi veya PKK olarak tanınan asileri durdurmak için yeterince çaba göstermediğini savunuyor. Irak ise, daha çok sayıda Türkiye'de yaşadığını söylüyor" diye yazdı.



“Gerilim ABD için hassas konu”



Gazete, yaşanan gerilimin ABD için "hassas bir konu" olduğunu, Türkiye ve Iraklı Kürtlerin, ABD'nin sorunlu bölgede en yakın müttefikleri arasında yer aldığını belirtirken Türkiye kara harekatını gerçekleştirdiğinde Bush Yönetiminin "geri çekilmesi için bastırdığı"nı kaydetti. Gazete "Ancak, Türk operasyonları, Irak ile ilişkileri mahvetmedi, aksine iki ülke arasında yeni diplomatik yolları açtı" yorumunu yaptı.



Başbakan Erdoğan'ın TBMM'deki oylamanın ardından askeri operasyonların süreceğini belirtirken sorunun "siyasi, diplomatik, ekonomik, psikolojik, sosyolojik boyutu var" dediğine dikkat çekildiği haberde AKP'nin Mart seçimlerinde güneydoğu'da oy kazanmak istediği kaydedildi.



NYT, Diyarbakır'daki saldırının "Asilere karşı harekete geçmesi için Sayın Erdoğan üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor" diye yazdı.