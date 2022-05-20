New York Times: Yeni görüntülere göre Rus askerler, Buça'daki Ukraynalıları toplayıp infaz etti

T24 Dış Haberler

New York Times'a verilen güvenlik kamerası kayıtları ve çevredeki kişiler tarafından kaydedilmiş videolar, Rusya'nın Kiev yakınlarındaki Buça'da insanlık suçu işlemiş olabileceğine dair en net kanıtları sundu.

4 Mart'ta çekilen görüntülerden birinde kamerayı tutan kişinin, Rus askerler tarafından çitin önüne 9 kişinin yatırıldığını saydığı görülüyor. Görgü tanıklarına göre video kapatıldıktan sonra esirler bir ofis binasının arkasına götürüldü ve daha sonra silah sesleri duyuldu.

5 Mart'ta çekilen dron görüntülerinde aynı binanın yanında aynı kıyafetleri giyen cesetler görüntülendi.

Nisan ayında Rus kuvvetleri Kiev'in çevresinden çekildikten sonra sokaklarda cesetler ve toplu mezarlar görülmesi dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak New York Times'ın yayımladığı görüntüler Rus askerlerin bu kişileri direkt olarak topladığı ve infaz ettiğine işaret ediyor.

4 Mart'taki infazdan sağ kurtulduğunu iddia eden 43 yaşındaki İvan Skuba, "Vuruldum ve yere düştüm. Ölü taklidi yaptım" dedi. Skuba, Rus askerleri gittikten 15 dakika sonra olay yerinden kaçtığını belirtti.

İnfaz edilmek üzere götürülen 9 kişiden aralarında Skuba da bulunan 6'sının yakınlardaki bir Ukrayna kontrol noktasını korurken yakalandığı ifade edildi. İnfaz edilenlerin çoğunun yerel güvenlik kuvvetlerinde görev yaptığını bildirildi. Skuba, infazdan sadece kendisinin sağ çıktığını; ofis binasının arkasına götürülen diğer 8 kişinin Rus askerleri tarafından öldürüldüğünü ifade etti.

Ukraynalı savcılar, içinde Buça'nın da bulunduğu Kiev bölgesinde bin 200'den fazla ceset bulduklarını açıklamıştı.