-NEW YORK TIMES WIKILEAKS BELGELERİNİ AÇIKLADI NEW YORK (A.A) - 28.11.2010 - New York Times gazetesi, dünyada büyük merakla beklenen internet sitesi WikiLeaks'in sızdırdığı ''gizli devlet'' belgelerini yayınlayan ilk kuruluş oldu. WikiLeaks belgelerinde, Suudi Arabistanlı bazı mali kaynaklar terör örgütlerini besleyen kaynak olarak gösteriliyor. Birçok liderin gizli bilgilerinin yer aldığı belgelerde, Çin hükümetinin bilgisayar sabotajlarıyla ABD'yi hedef aldığı kaydediliyor. WikiLeaks'te, nükleer silah sahiplerinin geliştirdiği programlar da yer alıyor.