New York Times: Türkiye, siyasi istikrarsızlık ve Erdoğan'ın otokratik yönetim anlayışı sebebiyle seçilemedi

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Arjantin'de dün yapılan ve Tokyo'nun kazandığı Olimpiyat oyunları oylamasının ardından yayımladığı haber analiz'de İstanbul'un, Türkiye'deki siyasi ortamın istikrarsızlığı ve Erdoğan'ın "kimilerine göre otokratik" yönetim anlayışı nedeniyle yarışı kaybettiği ifade edildi.

"Japonya Başbakanı'nın ülkede 2011 yılında yaşanan nükleer felaket sonrası emniyet ve radyasyon konusunda süregelen kaygılarla ilgili empati yüklü bir teminat vermesinin ardından Tokyo Yaz Oyunları'nın ev sahipliği için İstanbul ve Madrid'i kolayca mağlup etti" yorumu yapılan yazıda, Başbakan Şinzo Abe'nin "Seçimleri kazandığımda bile bu kadar sevinmemiştim" sözlerine de yer verildi.

Gazeteye konuşan analistler Japonya'nın zaferini ülkenin ekonomik ve siyasi krizden çıkmak adına gösterdiği çabalara yönelik uluslararası bir destek olarak nitelendirdi. Bir analist, "Olimpiyatlar sayesinde Japonlar yeniden doğmuş gibi hissetme, ülkelerinin hala hareketli bir yer olabileceğini hissetme şansını elde etti" diye konuştu.

Tokyo güvenli liman

New York Times'a göre, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi için Japonya'daki çevresel kaygılar, Türkiye'nin sınırındaki Suriye savaşından, kısa bir süre önce İstanbul'da hükümet karşıtı protestoculara sert bir şekilde baskı uygulanmasından ve İspanya'nın ekonomik durgunluğu ve yüksek işsizlik oranlarından daha az acil göründü".

Olimpiyat komitesinin ayrıda Brezilya'da 2014'te düzenlenecek Dünya Kupası ve 2016'da düzenlenecek Olimpiyatlar'a karşı protestolardan ve 2014'te Rusya'nın Soçi şehrinde yapılacak Kış Olimpiyatları öncesi yaşanan eşcinsellere ayrımcılık tartışmalarından da etkilendiği ifade edilen yazıda, "Böylesi ekonomi, siyaset ve insan hakları fırtınalarının ortasında Tokyo sakin bir liman olarak görüldü. Kent adaylığını 'güvenli bir çift el' olarak sundu ve Olimpiyat yetkililerinin gönlünü kazandı" denildi.

Nitekim IOC Başkanı ve eski bir ortopedist olan Jacques Rogge da, "Bu bir cerrah olarak bana hitap eden bir şey" diye konuştu.

Türkiye'de siyaset, İspanya'da ekonomi

Haberde IOC üyelerinin Olimpiyatların Avrupa merkezci olmasından çıkarılmasına destek veren açıklamalarının da altı çizilerek, "İstanbul Tokyo'nun ardından ikinci olarak birçok kişinin beklentisinin üzerinde performans gösterse de Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapma yönündeki beşinci girişiminde başarısız oldu. Kazansalardı ev sahipliği yapan ilk çoğunluğu Müslüman ülke olacaklardı. Bazı IOC delegeleri bölgesel istikrarsızlık, kimilerinin ifadesiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın otokratik yönetim anlayışı ve laiklerle İslamcılar arasındaki bölünme düşünüldüğünde Türkiye'de siyasi durumun yedi yıl sonra alabileceği hal konusunda şanslarını denemek istemediler" denildi.

Yazının Madrid'le ilgili kısmında ise Olimpiyat komitesi üyelerinin ekonomik kaygılarına işaret edildi.

New York Times ayrıca hem Madrid hem de İstanbul heyetlerinin dopingle mücadele konusunda zorlu soruları yanıtlamak zorunda kaldığını hatırlattı.