New York Times: Türkiye Kobanê'de yaşananları izliyor, Erdoğan liderlikten başka her şeyi yapıyor

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Irak Şam İslam Devleti IŞİD'in saldırıları altındaki Kobanê'de yaşananlar karşısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın pasif bir strateji izlediğini yazdı.

New York Times'ta "Erdoğan'ın tehlikeli oyunu" başlığıyla yayımlanan (9 Ekim 2014) başyazıda, "Bir zamanlar Müslüman dünyaya liderlik etmeye can atan Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şimdi bölgesel bir kriz yaşanırken, liderlikten başka her şeyi yapıyor" ifadeleri yer alıyor.

Yazıda, hükümete yönelik "IŞİD iki kilometre ötede Kobani’yi ve Kürt nüfusunu kuşatırken, Türk askerleri ve tankları sınırdaki tel örgülerin arkasında hiçbir şey yapmadan izliyor" eleştirisi yöneltiliyor.

Başyazı şöyle devam ediyor:

"Erdoğan Kürt savaşçıların Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmesine izin vermekle birlikte diğer yardım taleplerini reddederek, sadece Kürtleri zayıflatmayı hedeflemiyor. Aynı zamanda ABD’yi kendisinin nefretle baktığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesine destek olmaya zorlayarak, Obama’nın da iradesini test ediyor.

Mevcut şartlarda yaşananlar aynı zamanda, Obama’nın IŞİD’i yenilgiye uğratma hedefli, detayları süreç sırasında belirlenen stratejisindeki kafa karışıklığının ve iç gerilimlerin de delili. Kobanê’deki Kürtler haftalardır IŞİD’i kovmaya çalışıyor. Amerikalılar Kürtlere yardım etmek için hava saldırılarını artırarak IŞİD'in güç kaybetmesini sağladı ancak çatışmalar hâlâ devam ediyor.

Amerikalılar, Erdoğan ve Kürtler hava saldırılarının somut sonuç sağlaması için karadan asker gönderilmesi gerektiği fikrinde mutabık. Erdoğan, ABD’nin Esad’ı bitirmek isteyen muhaliflere daha fazla destek vermemesi, Suriye Hava Kuvvetleri’ni caydıracak bir uçuşa yasak bölge kurmaması ve binlerce Suriyeli mülteciler için Türkiye sınırında bir tampon bölge kurulmadıkça, asker göndermeye sıcak bakmıyor.

Suriye’deki iç savaşta Esad’ın zulmünü kimse reddedemez, ancak Obama haklı olarak bu savaşa müdahil olmaya karşı koydu ve Esad'ın peşine düşmek yerine IŞİD’i zayıflatmaya odaklanılması gerektiğini savundu. ABD'nin IŞİD’i Suriye’de de havadan vurma kararındaki en büyük risk, ABD’nin böyle bir karar alması girmeyeceği bir savaşa çekilmesi ihtimaliydi.

Erdoğan’ın tutumunun bir NATO müttefikine yakıştığı söylenemez. Erdoğan, Esad’ı bitirmeye o kadar arzuluydu ki, Türkiye sınırlarından savaşçı, silah ve para geçişine onay vererek IŞİD ve diğer örgüt militanlarının ortaya çıkmasına fırsat verdi. Erdoğan Kobanê’yi savunmayı ve IŞİD koalisyonuna katılmayı ciddi olarak reddederse, vahşi bir terör örgütünün güçlenmesinin ve Türkiye sınırında zehirli ve uzun vadeli istikrarsızlık oluşmasının önünü açacak.

Ülke içindeki itibarı da zedelenen Tayyip Erdoğan’ın Suriyeli Kürtlere yardımda tereddüt etmesi, Türkiye’deki Kürtleri öfkelendirdi. Erdoğan Kobanê’yi korumanın, Irak’taki akrabaları gibi otonomi talep eden ve birçok sınır bölgesinde fiili kontrole sahip olan Suriyeli Kürtleri güçlendireceğini düşünüyor. Fakat Kobanê düşerse, Kürtlerin öfkesinin artacağında tereddüt yok.

Erdoğan’la olan problemleri çözmek için Amerikalılar son günlerde yoğun bir çaba içerisinde. Ancak Türkiye ile gözüken büyük anlaşmazlıklar, ABD’nin oluşturduğu yaklaşık 50 ülkelik koalisyonu derinden tehdit ediyor. Bu derin anlaşmazlığın Obama Suriye’de harekete geçmeden önce niçin çözülmediği sorusu ise hala cevabını bulamadı."

