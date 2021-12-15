New York Times, Türkiye ekonomisini değerlendirdi: Nasıl bu kadar bozuldu?

Son dönemde Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve Türk Lirası'nın değer kaybetmesi uluslararası kamuoyunun gündeminde. New York Times, Türkiye'de yaşananları "Türk ekonomisi nasıl bu kadar bozuldu?" başlığıyla okurlarıyla paylaştı.

Gazetenin muhabiri Patricia Cohen imzalı haberde, “Pandemiden önce de Türkiye finansal erimeyi uzaklaştırmaya çalışıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alışılmışım dışındaki planına üstelemesi ile kriz hızlandı” yorumu yapıldı.

Gazete, “Türkiye’deki ekonominin kötü olduğuna dair emareler her yerde. İndirimli ekmek büfelerinin önünde yılan gibi kuyruklar oluşuyor. İlaç, süt ve tuvalet kağıdı fiyatları artıyor. Bazı benzin istasyonları stokları tükenince kapanıyor. Sokakta öfkeli insanlar birbiriyle kavga ediyor” yorumuna yer verdi.

Türkiye’nin Koronavirüs salgınından önce de ekonomik zorluklar yaşadığına dikkat çekilen makalede, “Türkiye Türk lirasının hızla değer kaybetmesi, artan borç ve yükselen enflasyonla mücadele ederek bir resesyonu kovmaya çalışıyordu. Fakat son haftalarda yavaş ilerleyen bu tren şiddetli bir şekilde hızlandı. Bu gaz pedalına basan ise Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan” ifadesi kullanıldı.

Gazete, Türk Lirası’nın dolar karşısına değer kaybetmesiyle birçok ürünün fiyatının arttığına ve insanların gıda ve akaryakıta erişiminin güçleştiğini yazarak, “Genç işsizliği yüzde 25 seviyelerinde. Cumhurbaşkanı’na destek düşüyor ve muhalefet yüreklendi. Türkiye’de fırlayan fiyatlar yoksul kesimde sefalet yaratırken, orta sınıfı da yoksullaştırıyor” yorumuna yer verdi.