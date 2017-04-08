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Dünya

New York Times: Trump'ın Suriye'ye saldırı emri yasa dışı mı?

Trump, "Obama’nın Kongre onayına ihtiyacı var" demişti

08 Nisan 2017 16:08

T24 / Çeviri

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre ve BM Güvenlik Konseyi onayı olmadan Suriye’ye füze saldırısı emri vermesinin, saldırının yasa dışı olduğu konusunda tartışmaları beraberinde getirdiğini yazdı.

New York Times’da Charlie Savage imzasıyla yayımlanan yazıda, ABD’nin Suriye’deki El Şayrat Hava Üssü’ne düzenlediği füze saldırısının, hukuki anlamda bir dizi soru işaretine yol açtığı kaydedildi. Saldırının hem ABD yasaları, hem de uluslararası yasalar açısından ‘sorunlu’ olduğu belirtilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Trump Suriye saldırısında uluslararası hukuka göre açık bir yetkiye sahip miydi? Hayır. Birleşmiş Milletler, bir ülkenin başka bir ülkeye karşı güç kullanması için, BM Güvenlik Konseyi’nin onayını ya da ülkenin kendini koruması kuralını zorunlu kılıyor. ABD Suriye’ye ‘İdlib’de düzenlenen kimyasal saldırıya karşı mesaj vermek’ için böyle bir operasyon düzenlediğini açıkladı. Yani ortada bir kendini savunma gerekçesi yok. BM’nin onayı da söz konusu değil.”

Yazıda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın “Suriye kimyasal silahlarla ilgili sözleşmeyi ihlal etti, bu durum böyle bir askeri adımı zorunlu kılıyor” açıklamasına da değinilerek, BM Güvenlik Konseyi kararlarının, kimyasal silah kullanılması halinde bile doğrudan saldırı düzenlenmesine izin vermediği vurgulandı.

Trump, "Obama’nın Kongre
onayına ihtiyacı var" demişti

ABD Anayasası’na göre Trump’ın böyle bir saldırı için Kongre’den onay alması gerektiği kaydedilen yazıda, “Ancak birçok başkan 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana Kongre’nin onayı olmadan birçok askeri operasyon düzenledi. Birçok hukukçu, Başkomutan olarak ABD Başkanı’nın ulusal çıkarlar doğrultusunda tek taraflı olarak askeri güç kullanabileceğini söylüyor" denildi.

New York Times, Trump’ın 2013’te dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın Suriye’ye operasyonu gözden geçirdiğini açıklaması üzerine attığı tweet’i de hatırlattı: “2013’te Başkan Barack Obama kimyasal silah kullanılması nedeniyle Suriye’ye saldırı düzenlemenin eşiğine geldiğinde, Trump Twitter’a şöyle yazmıştı: “Daha fazla borç ve muhtemelen uzun sürecek bir çatışma dışında, Suriye’yi bombalamakla ne elde edeceğiz? Obama’nın Kongre onayına ihtiyacı var.’”

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