New York Times: Trump; üç çocuğu, damadı ve kişisel avukatı için "önceden geçerli af" çıkarmayı düşünüyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık dönemi dolmadan önce üç çocuğuna, damadı Jared Kushner'a ve kişisel avukatı Rudy Giuliani'ye "önceden geçerli af" çıkarma ihtimali üzerinde durduğu iddia edildi.

Trump'ın bu fikri danışmanlarıyla görüştüğü belirildi.

New York Times'a konuşan kaynaklar, Trump'ın çocukları Donald Trump Jr., Eric Trump ve Ivanka Trump ile birlikte Beyaz Saray danışmanı olarak görev yapan Kushner'ın Biden hükûmeti kontrolü altındaki Adalet Bakanlığı tarafından hedef alınabileceği konusunda endişeli olduğunu söylediğini aktardı.

Trump Jr.'ın ilişkileri özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından incelenmişti. Mueller, Trump Jr.'ın 2016 seçim kampanyası sürecinde Rus kaynaklara Demokrat aday Hillary Clinton hakkında zararlı bilgiler verip vermediğini soruşturmuştu. Trump'ın en büyük oğluna bir suçlama yöneltilmedi.

Görüşme hakkında bilgisi olan iki kaynak da Trump'ın geçen hafta Giuliani ile olası bir af hakkında konuştu. Giuliani'nin Ukrayna'daki ilişkileri nedeniyle soruşturma altında olduğu iddia ediliyordu.

NYT'nin haberine göre Trump'ın bu isimlere ne sebeple suçlama yöneltilebileceğini düşündüğünü dile getirmedi.

Daha önce Gerald Ford, bir başka başkan olan Richard Nixon için "önceden geçerli af" çıkarmıştı.

Trump, geçen hafta Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili açılan soruşturmada, yaptığı bazı temaslarla ilgili yalan söylediğini kabul eden ve hüküm giyen eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn için af kararı çıkarmıştı.