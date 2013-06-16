New York Times: Polis İstanbul'da kaos gecesi başlattı

Polisin dün gece Gezi Parkı'na girmesiyle başlayan olaylar dünya basınında yerini aldı. Amerikan New York Times gazetesi, hükümet karşıtı gösterilerin başlamasından 18 gün sonra, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın polise verdiği Gezi Parkı'na taarruz emrinin, İstanbul'da bir kaos gecesine neden olduğunu yazdı.

Polisin Gezi Parkı'na yakın, revir olarak kullanılan, Divan Otel'in baskınına da yer veren gazete, saatler içinde binlerce kişinin sokağa döküldüğünü belirtti.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya da yer veren gazete, Mutlu'nun yabancı medyayı eleştirilerine, yabancı medyanın Taksim hakkında yanlış bilgi verdiği ile alakalı sözlerine de yer verdi. Gazete ayrıca protestocuların toplanmasını engellemek için İstanbul'da metro, otobüs ve feribot seferlerinin durulduğunu da yazdı.

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Washington Post: Türk polisi Taksim Meydanını protestoculara kapattı

Washington Post gazetesi Gezi Parkı'na yapılan saldırının, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı başkaldırıyı alevlendirdiğini yazdı. Direnişçilerin Pazar günü parka girme çabalarını yineleyeceğini belirten gazete, Erdoğan'ın İstanbul'da yapacağı mitinge de değinerek, 13 milyon insanın yaşadığı şehirde, doğrudan çatışmaların yaşanabileceğini vurguladı.

Gazete, polisin göstericilere biber gazı ve TOMA'larla karşılık verdiği gecede, 44 kişinin yaralandığını yazarken, bu bilginin hükümet yetkililerinden geldiğini belirtti.

Washington Post, direnişin fiziksel sembolü Gezi Parkı'nın kaybedilmesine rağmen, direnişçilerin meydan okumaya devam ettiğini belirtti. Taksim Dayanışması'na da yer veren Post, Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu ile yaptığı telefon görüşmesine yervererek, Muhcu'nun "Şimdi sokakta daha çok insan toplanıyor. Başbakan ile Diyalog şansını yakalamıştık. Bu şiddetten sonra, konuşacak bir topluluk bulamayacak" sözlerine yer verdi. Gazete ayrıca KESK ve DİSK'in Pazar günü genel greve gideceğini de yazdı.

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Deutche Welle: Bir savaş gibiydi

Alman medya kuruluşu Deutche Welle, Dün gece yapılan müdahale sırasında Taksim Meydanı'nda bulunan Eşbaşkanı Claudia Roth'un sözlerine yer verdi. Roth yaşananlar için "Bir savaş gibiydi" dediği belirtildi.

Roth, olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, “Kaçmaya çalıştık ve polis bizi takip etti. Bir savaş gibiydi. Polis, caddelerde insanları adeta avlıyor ve göz yaşartıcı gazları insanları hedef alarak kullanıyor” dedi.

Roth, ayrıca tedavi gören yaralılara ve hastaneye yönelik polis müdahalesine de dikkat çekerek bunun devletler hukukuna aykırı olduğunu vurguladı.

Claudia Roth pazar günü ise Alman Phoenix kanalının canlı yayınına katılarak yaşadıklarını anlattı. Roth, “Uygulanan şiddet, demokratik haklarını kullanmak isteyen vatandaşlara karşı bir şiddettir” dedi.

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BBC: Gezi Parkı temizlenirken İstanbul patladı

İngiliz haber kanalı BBC, polisin göstericileri Gezi Parkı'ndan çıkarmak için biber gazı ve tazzikli su kullanmasının ardından çatışmalrın başladığını yazdı. Direnişçilerin hızla parktan çıkıp, yakın çevreler de barikat kurduğunu belirten kanal, tanıkların yaptığı 18 gündür süren direnişin yaşadığı en kötü gece olduğu yorumlarına da yer verdi.

BBC, Kadıköy'den Taksim'e yürüyen direnişçilerin, polis tarafından Boğaziçi Köprüsü'nde yollarının kesildiğine yer verdi. Pazar günü sabahı çatışmaların devam ettiğni belirten BBC, buldozerlerin boşalan barikatları temizlediğini söyledi. Başkent Ankara'da binlerce kişinin direnişe destek için sokağı çıktığını belirten kanal, KESK'in genel grevine de yer verdi.

BBC'nin haberine göre, protestoların başladığı 31 Mayıs gününden beri 5000'den fazla kişi yaralandı, en az 4 kişi hayatını kaybetti.

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