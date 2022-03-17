New York Times: On binlerce savaş karşıtı Rus, İstanbul'a kaçtı; "Barış döneminde hiç böyle bir şey yaşanmamıştı"

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New York Times, Kremlin'in açtığı savaş nedeniyle ülkelerini terk eden on binlerce Rusya vatandaşının İstanbul'a kaçtığını ifade etti.

Haberde bu vatandaşlardan bazılarının Rusya'nın açtığı savaşa tepki olarak ülkeyi terk ettiği; bazılarının askere çağrılmaktan korktuğunu; bazılarının da yaptırımların sınırların kapanmasına sebep olmasından ve geçinememekten endişe duyduğu aktarıldı.

Haberi hazırlayan muhabirler Anton Troianovski ve Patrick Kingsley, İstanbul'dakilerin buzdağının görünen kısmı olduğunu; on binlerce kişinin de Ermenistan, Gürcistan ve Kazakistan gibi eski Sovyet cumhuriyetlerine gittiklerini belirttiler.

Bazı Ruslar, mevcut durumu, 1920'de Rusya İç Savaşı sırasında Bolşevik karşıtı 100 bin kişinin o dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'a kaçmasıyla kıyaslıyor. Chicago Üniversitesi'nde eğitim veren Rus ekonomist Konstantin Sonin, "Barış döneminde hiç böyle bir şey yaşanmamıştı. Rusya topraklarında savaş yok. Bu, büyük bir durum" dedi.

Ülkeyi terk eden Ruslar arasında tutuklanmaktan korkan gazeteciler ve bloggerlar; ülkelerinde kendilerine bir gelecek göremeyen sanatçılar da olduğu belirtildi.

New York Times, Türk Hava Yolları'nın Rusya'dan hala uçtuğuna, hattı bazı günlerde 30 sefer yaptığına dikkat çekerek İstanbul'un savaştan kaçan Ruslar için bir sığınma noktası haline geldiğini belirtti.