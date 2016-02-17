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Dünya

New York Times: Nükleer görüşmeler başarısız olsaydı ABD İran'a siber saldırı yapacaktı

Nitro Zeus’un binlerce asker ve istihbarat personelini içerdiği ve plan için milyonlarca dolar ayrıldığı bilgiler arasında

17 Şubat 2016 19:33

ABD’nin, İran ile P5+1 ülkeleri arasında geçen yıl 14 Temmuz’da varılan nükleer anlaşmaya varılamaması durumunda İran’a büyük bir siber saldırı planladığı iddia edildi. İran ile Batı, uzun süren müzakerelerin ardından anlaşmaya varmıştı.

New York Times’ın haberine göre, kod adı Nitro Zeus olan siber saldırı planında, İran’ın hava savunma ve iletişim sistemlerinin yanı sıra elektrik şebekesinin önemli bölümleri hedefleniyordu. Nitro Zeus’un binlerce asker ve istihbarat personelini içerdiği ve plan için milyonlarca dolar ayrıldığı bilgiler arasında.

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