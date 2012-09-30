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New York Times: Kürtler bağımsızlıkları için hazırlanıyor

New York Times, Kürtlerle ilgili ayrıntılı bir analiz yayınladı.

30 Eylül 2012 01:49

Amerika'da yayımlanan The New York Times gazetesi, "yeni dünya haritası"nı çizmesinin ardından, Kürt bölgesinin son durumu hakkında ayrıntılı bir analize yer verdi. Analizde, Suriyeli Kürtlerin, Esad veya Özgür Suriye Ordusu'na bağlı olmadığı, kendi bağımsızlıkları için hazırlık yaptıkları öne sürüldü.

 New York Times'ta yer alan analizden bazı bölümler şöyle:

 

'Bağımsızlıkları için kararlılar'

 

'Kurdish Region' olarak adlandırılan haritada üzerinde Kürtlerin artan etkinlikleri ile birlikte bağımsızlıkları için kararlı oldukları vurgulanıyor. Ayrıca Suriyeli Kürtlerin, Esad veya Özgür Suriye Ordusu'na bağlı olmadığı, kendi bağımsızlıkları için hazırlık yaptıkları öne sürülüyor. Kürtlerin "Mağdur bırakıldık. Biz kendi bölgelerimizde haklarımızı alacağız" düşüncesi içerisinde hareket ettiği belirtiliyor.

 

'700'den fazla kişi öldü'

 

New York Times'ın, Uluslararası Kriz Grubu'na dayandırdığı veriye göre PKK'nın son zamanlardaki etkinliklerini artırırıken, son 14 ayda, 'Kürt bölgesinde' 700 den fazla kişini öldü.

 

'Türkiye'yi tehdit ediyor' düşüncesi

 

Analizde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki Kürt hareketlerinin Türkiye'yi tehdit ettiği ve Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerine müdahale etme hakkının olduğunu savunduğu öne sürülüyor.

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