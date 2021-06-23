New York Times: Kaşıkçı'yı öldüren ekipte yer alan 4 kişi ABD'de paramiliter eğitimi aldı

Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda 2018 yılında muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ekipte yer alan dört Suudi yetkilinin ABD'de askeri eğitim aldığı iddia edildi.

New York Times, paramiliter eğitimin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan bir sözleşme çerçevesinde özel sermaye fonu Cerberus Capital Management'ın sahibi olduğu Tier 1 Group tarafından verildiğini belirtti.

Haberde eğitimin savunma ağırlıklı bir eğitim olduğu ve Suudi liderleri korumak için planlandığı ifade edildi.

Cerberus Reuters'ın sorularına henüz yanıt vermedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, yasalar gereğince bakanlığın "basında yer alan savunma sanayi ihracat lisanslama faaliyetlerine ilişkin iddialar" hakkında açıklama yapamayacağını söyledi.

Price ayrıca ABD'nin Suudi Arabistan politikasında "hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını" öncelik vereceğini söyledi.

Washington Post'ta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilgili eleştirel yazılar yazan Kaşıkçı 2018 yılında evlilik için belge almaya gittiği İstanbul'un Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda veliaht prens ile bağlantılı bir ekip tarafından öldürülmüş ve vücudu parçalara ayrılmıştı. ABD'de Şubat ayında yayımlanan bir istihbarat raporuna göre veliaht prens Kaşıkçı'nın kaçırılması ya da öldürülmesi için operasyon düzenlenmesine onay verdi.

Times'ın haberine göre Ceberus üst düzey yöneticisi Louis Bremer, ABD eski başkanı Donald Trump döneminde Pentagon'da üst düzey bir makama aday gösterilirken kendisine yöneltilen sorulara yazılı olarak verdiği yanıtta Kaşıkçı'yı öldüren ekibin dört üyesine eğitim verilmesinde şirketinin rol aldığını doğruladı.

Ancak haberde Bremer'in verdiği cevapların Kongre temsilcilerine hiçbir zaman ulaşmadığı, çünkü Trump yönetiminin olayı Bremer'in adaylıktan çekerek cevapları Kongre'ye iletmediğini ifade edildi. Times cevapları Bremer'den temin ettiğini belirtti.