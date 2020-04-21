New York Times, İstanbul'daki ölüm verilerini inceledi: Türkiye'de gerçek Koronavirüs sayıları açıklanmıyor olabilir

T24 Dış haberler

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, İstanbul'da son iki seneye göre ciddi artış gösteren ölüm sayılarına işaret ederek, Ankara'nın gerçek Koronavirüs verilerini paylaşmadığını öne sürdü.

Gazetenin araştırmasına göre bu sene 9 Mart ile 12 Nisan arası geçen senenin ortalamasına kıyasla yaklaşık 2 bin 100 daha fazla ölüm yaşandı. Türkiye'de 9 Mart'ta açıklanan Koronavirüs kaynaklı ölüm bulunmuyordu. Bu sayı, 12 Nisan'da bin 198 arttı. NYT, İstanbul'daki veriler ve açıklanan rakamlar kıyaslandığında ölü sayısının çok daha fazla olma ihtimalinin ortaya çıktığını belirtti.

Haberde 2 bin 100 kişinin de Koronavirüs'ten öldüğüne dair kesin bir kanıt bulunmasa da yükselişin salgın günlerinde yaşandığına dikkat çekildi.

NYT'nin Pulitzer Ödüllü İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall, hükûmetin Covid-19 kaynaklı ilk ölümü 17 Mart'ta açıkladığını hatırlatarak, İstanbul'da ölüm oranının daha önce zıplama yaptığını, yani Koronavirüs'ün Türkiye'ye gelişinin geç açıklanmış olabileceğini ileri sürdü.

Konu üzerine araştırma yapan Bentley Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nden Asistan Profesör Onur Altındağ da benzer sonuçlara ulaştı.

Gall, "Beştepe Sarayı, dikkatlice organize edilmiş bir propoganda kampanyası uyguluyor" diyerek hastanelerden ve mezarlıklardan neredeyse haber akışı olmadığına dikkat çekti. Haberde, Mart ayında "provokatif" paylaşımlar sebebiyle 410 kişinin tutuklanmasına da yer verildi.