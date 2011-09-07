-New York Times: ''İsrail'in özür dilemesi doğru yol olur'' NEW YORK (A.A) - 07.09.2011 - ABD'nin saygın gazetelerinde çıkan bir yorum yazısında, İsrail'in uluslararası alanda ''kendini tecrit ettiğini'' ve Mavi Marmara saldırısı nedeniyle Türkiye'den özür dilemesinin ''doğru ve akıllı yol'' olduğu belirtildi. Gazetenin internet sayfasında, Roger Cohen tarafından kaleme alınan yorum yazısında, BM Soruşturma Komisyonu tarafından Mavi Marmara olayına ilişkin hazırlanan raporda, İsrail'in ''üzüntüsünü uygun biçimde açıklaması'', ''ölenler ve yaralanan kurbanlar ve aileleri için ödeme yapması'' gerektiğinin belirtildiği hatırlatıldı. Giderek tecrit olan İsrail'in bunu yapması gerektiği vurgulanan yazıda, ''Özür, doğru ve akıllı yoldur'' denildi. İsrail'in geçen ay sınırda çıkan olaylarda Mısırlı askerlerin ölümünden dolayı Mısır'dan özür dilediği anımsatılan yazıda, Mısır'a yapılanın Türkiye'de de yapılması gerektiği bildirildi. BM Soruşturma Komisyonu'nun Mavi Marmara raporunda, İsrail'in Mavi Marmara'ya baskın yapma kararının ''aşırı ve uygunsuz'' bir hareket olarak nitelendirildiği ve İsrail'in 9 ölüme izah getiremediği de vurgulanan yazıda, raporun İsrail'in Gazze politikasını da sürdürülemez bulduğunu anımsattı. Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybeden ABD vatandaşı Furkan Doğan'la ilgili olarak BM Soruşturma Komisyonu'nun raporunda yazılanlardan alıntı da yapan Cohen, makalesinde, Doğan'a son derece yakından ateş edildiğinin, Doğan'ın öldürücü kurşunu almadan önce zaten yerde yaralı yatıyor olabileceğinin raporda yer aldığını ve rapordaki bu ifadelerin infaz ya da buna yakın bir durum olasılığını arttırdığını yazdı. Cohen, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun özür dilemeyeceğiz demekle hem İsrail'i zayıflatan hem de en yakın müttefiki ABD'nin stratejik çıkarlarını tehlikeye atan, ülkeyi tecride götüren gereksiz bir yol seçtiğini yazdı.