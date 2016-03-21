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Dünya

New York Times: IŞİD ustalık dönemine geçti

Paris saldırganı İbrahim Abdeslam, "Rahatsızlık verdiğim için özür dilerim” dedikten sonra kendisini patlattı

21 Mart 2016 10:17

Amerikan New York Times gazetesi, Fransız polisinin 13 Kasım saldırılarına ilişkin raporuna ulaştı. Gazete, cihatçıların titiz iletişimi, bomba yapım teknikleri ve kolay hedefler seçmelerine dikkat çekti. Gazete, IŞİD'in bomba yapımında uzmanlaştığını yazdı. 

Amerikan New York Times gazetesi, Fransız terörle mücadele polisinin 13 Kasım saldırılarına ilişkin raporuna ulaştı. Fransız İçişleri Bakanlığı’na özel olarak sunulan 55 sayfalık rapor ve yüzlerce sayfalık tanıklıkları inceleyen gazete, Avrupa’yı iki yıldır tehdit eden IŞİD’in bu süreçte saldırı taktiklerini nasıl geliştirdiğini yazdı. Haberde cihatçıların titiz iletişimi, bomba yapım teknikleri ve kolay hedefler seçmelerine dikkat çekildi.

 

Şifreli yazılım

 

Paris’te koordineli saldırılarla 130 kişiyi katleden IŞİD militanları, güvenlik birimlerine yakalanmamak için arkalarında tek bir elektronik yazışma izi bırakmadı. Gittikleri her yerde sürekli yeni cep telefonları kullanmışlardı. Hatta o telefonlardan biri Bataclan konser salonu dışındaki bir çöp kutusunda bulundu. Bataclan’dan sağ kurtulanlar, saldırganların rehinelerin telefonuyla polisi aradığını anlattı. Militanlardan biri dizüstü bilgisayarını açmış, ekranda yalnızca karmaşık çizgiler belirmişti. Bu ifade, IŞİD’in şifreleme yazılımı kullandığı iddiasını doğruladı.

 

Kalın giyiniyorlar

 

Rue Voltaire’deki bistroda akşam yemeği yiyenler, restoranın önünde volta atan genç adamın ılık havaya rağmen kat kat giyindiğini farketti. Saat 9 olunca dönüp içeri giren İbrahim Abdeslam, gülümseyerek “Rahatsızlık verdiğim için özür dilerim” dedikten sonra kendisini patlattı. O ve diğer militanlardan geriye kalan vücut parçalarına beyaz kablolar bağlıydı. Saldırganların intihar yelekleri, peroksit ve asetonla üretilen TATP tipi patlayıcıyla hazırlanmıştı. Kolayca bulunan malzemelerle üretilen TATP, bir o kadar da kolay patladığı için hazırlanması maharet istiyordu.

 

“Her şeyi vurun”

 

IŞİD bomba yapımında uzmanlaşırken bir yandan da hedef değiştirdi. Brüksel’deki Yahudi Müzesi gibi sembolik hedeflere saldıran cihatçılara, martta Darülislam dergisinden “Belirli hedef aramayın, herkesi ve herşeyi vurun” tavsiyesi geldi. Daha önce Avrupa’da saldırı düzenleyen IŞİD militanları ya rastgele ateş açmış, ya bomba patlatmış ya da birilerini rehin almıştı. Paris saldırganları üçünü aynı anda yaparak polisi saf dışı bıraktı.

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