New York Times'ın Britney Spears belgeseli ses getirmişti; Babasının vasilik duruşması bu hafta görüşülecek

The New York Times'ın hazırladığı bir dönemin pop yıldızı Britney Spears'ın yaşadığı psikolojik şiddeti ve yıllardır hayatını vasisinin kontrolünde yaşadığını ele alan belgesel gündemdeyken, ünlü şarkıcının özel hayatı ve finansal durumunu kimin kontrol etmesi gerektiğine dair bir duruşma bu hafta görülecek.

The New York Times gazetesi, 2007 yılında ruhsal sıkıntılar yaşayan ve bir yıl sonra özel hayatı ve kişisel yaşamının kontrolü bir vasiye aktarılan Britney Spears'ın yaşadıklarına ışık tutan "Framing Britney Spears" isimli bir belgesel hazırladı.

Belgesel, genç ve yetenekli Spears'ın çevresindekilerin etkisinde kaldığı, magazin tarafından taciz edilerek ağır psikolojik şiddet gördüğünü anlattı. Belgesel aynı zamanda, 2008'den bu yana Spears'ın babasının vasi olarak hayatını kontrol etmesine karşı çıkan "FreeBritney" hareketine de ışık tuttu. Belgeselin yayımlanmasıyla Britney Spears'a destek olan kişilerin sayısı arttı, bazı ünlüler ve aktivistler de babasının Spears'ın hayatındaki kontrolünün sona ermesi çağrısı yaptı.