New York Times’ın hedefinde Bernie Sanders var: Belediye başkanlığı döneminde Sovyetler'le yürüttüğü ‘kardeş şehir’ projesinin detayları çıkarıldı

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New York Times gazetesi, Vermont Senatörü ve Demokrat Parti'nin 2020 başkan adaylarından Bernie Sanders'ın 1988 yılında Vermont'ın Burlington şehrinde belediye başkanlığı yaparken Sovyetler Birliği'ndeki Yaroslavl şehri ile başlattığı 'kardeş şehir' projesine ilgili arşiv kayıtlarını çıkardı. Sanders'ın nükleer savaş karşıtlığıyla gerçekleştirdiği iki şehir arasındaki projenin Sovyetler Birliği tarafından propoganda aracı olarak kullanıldığına dair bulgular öne sürüldü.

New York Times, Yaroslavl şehir arşivinin 89 sayfalık fotoğraf, belge, mektup arşivini inceleyerek Soğuk Savaş'ın Mihail Gorbaçov'lu yıllarında, ABD içinde Sovyetler Birliği'ne dair şüpheler ve nükleer savaş gündemi devam ederken, Sanders'ın belediye başkanı olduğu kentte başlattığı projenin detaylarını ortaya çıkardı.

Belgelerde Sanders'ın Sovyet tarafına 'dostâne ilişkiler oluşturmak' mesajını ilettiği görülürken, Sovyetler Birliği'nin projeyi bir istihbarat ve propoganda olarak kullanma niyeti olduğu belirtildi.

89 sayfalık belgeler, arşivde "Yaroslavl şehri ile Burlington şehrinin 1988 yılındaki arkadaşça ilişkilerinin gelişimine ilişkin belgeler" başlığıyla yer alıyor.

NYT'nin aktardığına göre, Vermont Senatörü Sanders 80'li yıllarda dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Burlington ve pek çok ABD kentinin potansiyel bir nükleer savaşa karşılık tahliye planları yapmasına sert bir şekilde karşı çıkıyordu.

Sanders, Virginia'da bir kuruluş vasıtasıyla Sovyetler Birliği ile iletişime geçerek 'kardeş şehir' ortaklığında bulundu. New York Times'a konuşan ve Burlington'da 80'li yıllarda Sanders ile birlikte çalışan Terry Bouricious, "Onlara 'Asıl amaç nükleer savaşı engellemek, buna hazırlanmak ya da engellemek değil' dedik" dedi.

Arşivde yer alan belgelere göre; 1987 yılının Aralık ayında Sanders, Sovyetler Birliği'nin 'kardeş şehir' programının başkanı Yuri Menshikov ile telefonda görüştü. Aynı ayın sonunda bir mektup göndererek Sanders, Yaroslavl şehrinin ortaklık kurmak için en uygun şehir olduğunu yazdı. Burlington'dan bir delegasyon ile Yaroslavl'a giderek 'kardeş şehir' projesinin temelini atacağını söyledi.

Sanders, Yaroslavl'a gerçekleştirilen delegasyon ziyaretinin ardından Washington'daki Sovyet Büyükelçiliği'ne yazarak kardeş şehir projesini başlatmak için onay istedi. "Sovyet tarafından istihbarat ve propoganda çalışması planı" Bu sırada Sovyet tarafı da projenin gerçekleşmesi için adımlar atmaya başladı. Yaroslavl'daki yetkililer Moskova ile temasa geçerek projenin başlaması durumunda 'yedi maddeli' bir planla istihbarat ve propoganda çalışması yapacaklarını belirttiler.

"Sanders, diplomatik çabalarının köklerinden gurur duyuyor"

Yaroslavl arşivinden çıkan belgeler, Sovyet tarafının kardeş şehir projesiyle bir propoganda aracı oluşturmayı hedeflediğini gösterse de Bernie Sanders'ın başkanlık kampanya sözcüsü, 1988'deki gerçekliğin bambaşka olduğunu söyledi. Sözcü Mike Casca, "O zaman iki tarafın da yetkilileri propoganda yerine Sovyet sisteminin sınırlarını ve nükleer savaşı engelleme hususundaki ortak arzularını görüşüyorlardı" dedi.

Sanders'ın kampanya ekibi bir açıklama yayımlayarak 2020 Demokrat Parti Başkan Adayı'nın diplomatik çabalarının köklerinden gurur duyduğunu belirtti. Dönemin başkanı Reagan'ın da belgelere konu olan 'kardeş şehir' projesini desteklediği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Belediye Başkanı Sanders, Soğuk Savaş'ın Başkan Reagan tarafından da desteklenen 'Kardeş Şehirler' aracılığıyla bitmesini amaçlayan onlarca Amerikan şehrinden biri olmakla gurur duyuyordu. Burlington ve Yaroslavl arasındaki etkileşim bugün de devam ediyor. Sanders'ın uzun yıllardır devam eden görüşü olan "Yüz yüze görüşerek engelleri yıkabiliriz" hâlâ sürüyor.

2020 başkanlık yarışı

ABD'de Kasım 2020'de gerçekleşecek başkanlık yarışında Demokrat Parti'nin Donald Trump'ın karşısına çıkaracağı aday için yarış sürüyor. En son 3 Mart'ta gerçekleşen 'Süper Salı' ile 14 eyalette gerçekleşen ön seçimlerin sonucunda yarışın Vermont Senatörü Bernie Sanders ile eski Başkan Yardımcısı Joe Biden arasında yoğunlaşacağı kesinleşti.

Rusya'nın kendini 'demokrat sosyalist' olarak tanımlayan Sanders'ın adaylığı için seçime müdahale etmeyi planladığına ilişkin haberler ön seçimler başladığından beri yeniden gündeme gelmeye başladı. Sanders ise ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırılan haberlere yanıt olarak Rusya'nın "ülkeyi bölmeye çalıştığını" ifade etmişti. Sanders, "Putin, ben başkan seçilirsem bir daha ABD seçimlerine müdahale edemeyeceğin konusunda bana güvenebilirsin" demişti.