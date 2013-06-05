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New York Times için hazırlanan Gezi Parkı direnişi afişi belli oldu

'Tekrar ve tekrar, Başbakan halkının endişeleri ile dalga geçmiş, bu endişeleri değersizleştirmiştir. Medya ise tüm bunlar olurken utanç verici bir şekilde sessizliğini korumuştur'

05 Haziran 2013 18:09

Gezi Parkı protestolarının dünyaya duyurulması için New York Times ve Washington Post gazetelerinde yayımlanacak metin belli oldu. Hazırlanan metinde "Bizler, öğrenciyiz, işçiyiz, anne ve babayız. Birçok farklı etnik kimlik, dini inanç ve ideolojiyi temsil ediyoruz. Türkiye’nin geleceğine yönelik endişelerimizden ötürü birlik içindeyiz" denildi.

New  York Times ve Washington Post gazetelerine ilan verilmesi için başlatılan kampanya birkaç gün içinde gereken meblağdan fazlasını toplanması ile sonuçlanmıştı.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, ilan kampanyasını Murat Aktihanoğlu, Oltaç Ünsal ve Duygu Atacan isimli üç aktivist, yürüttü.

Hazırlanan metin şöyle:

 

Türkiye'de Neler Oluyor?

Milyonlarca Türkiye vatandaşı, amacı gezi parkını kurtarmak olan barışçıl bir eyleme hükümetin şiddetli tepkisine karşı öfkelenmiş durumda.

İnsanlar öfkeli, fakat şaşırmış değiller.

"Başbakan Erdoğan'ın on yıllık hüküm dönemi boyunca, hukuksal hak ve özgürlüklerimizin  erozyona uğradığına tanık olduk. Çok sayıda gazeteci, sanatçı ve şeçilmiş yetkililerin hapsedilmesinden, ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalara, kadın haklarından, alkol satışına getirilen kısıtlamalar göstermektedir ki iktidar partisi demokrasi konusunda ciddi değildir. Tekrar ve tekrar, Başbakan halkının endişeleri ile dalga geçmiş, bu endişeleri  değersizleştirmiştir. Medya ise tüm bunlar olurken utanç verici bir şekilde sessizliğini korumuştur.

Türkiye'nin dört bir yanında cesurca protestolara katılan insanlar Atatürk'ün mirasına sahip çıkmaktadırlar . Bizler, öğrenciyiz, işçiyiz, anne ve babayız. Birçok farklı etnik kimlik, dini inanç ve ideolojiyi temsil ediyoruz. Türkiye’nin geleceğine yönelik endişelerimizden ötürü birlik içindeyiz.

Polis şiddetinin durdurulmasını talep ediyoruz.

Tarafsız ve özgür bir medya talep ediyoruz.

Otokratik bir buyurganlık değil,  açık diyalog talep ediyoruz.

 

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