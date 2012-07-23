New York Times hem övdü hem uyardı: Hasta adam kim

New York Times'da yer alan bir analizde Türkiye'nin son dönemde elde ettiği ekonomik başarılarla krizdeki Avrupa'ya asıl 'hasta adam'ın kim olduğunu gösterdiğini ancak yine de ekonomik açıdan dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da, kriz sonrası Avrupa'yı 'hasta adam'a benzetmişti.

Birinci Dünya Savaşı'nda, Batılı devletlerin Türkiye'yi tanımlamak için kullandığı "hasta adam" ifadesi, son dönemde Avrupa'da yaşanan ekonomik kriz sonrası yeniden kullanılmaya başladı.

Ekonomi Bakanı Çağlayan'ın kısa süre önce yaptığı, "Bize geçmişte (hasta) diyen Avrupa şu anda yoğun bakımda yatıyor, Allah şifa versin" sözleri de henüz hafızalardaki tazeliğini koruyor.

İşte böyle bir dönemde New York Times'da yer alan bir analizde Türkiye'deki gelir düzeyinin artması ve ekonomik kriz sonrası Yunanistan'ın zor günler yaşamasıyla 'hasta adam' tanımına daha çok uyduğu tespiti yapıldı. Hatta analizde Türk turistlerin Yunan adalarına sıkça gitmesiyle bu ülkenin zor durumdan kurtulmasına yardımcı olduğu ifade edildi.



Aşırı ısınma ve durgunluk uyarısı



Ancak analizde Türkiye'nin mevcut durumuna yapılan bu övgüyle birlikte önemli uyarılar da yer aldı. Analizde, ülkedeki siyasiler tarafından dile getirilen, 'Türkiye'nin dünya için bir ekonomik model olabileceği' tezine karşı uzmanların ekonomideki aşırı ısınma ve yavaşlama uyarılarına vurgu yapıldı.

Analistler tarafından yapılan, tüketici kredilerindeki patlamanın cari açıkta yarattığı endişe uyarılarına da dikkat çekildi. Geçen yıl GSYİH'nın yüzde 10'u oranında gerçekleşen cari açığın her ne kadar bu yıl yüzde 8 düzeyinde gerçekleşmesi beklense de ciddi risk yarattığının altı çizildi.

Bu düzeydeki büyük açıkların kapatılmasının Türkiye'nin daha önceki iki krizde yaşadığı durumdan daha zorlu olduğuna değinilen analizde, Türkiye'nin 'kibrinin' önündeki tehlikeleri görme konusunda Ankara'nın gözünü körleştirdiği vurgulandı.

Diğer taraftan artan Suriye gerginliği ile birlikte bölgedeki istikrarsızlığın da Türkiye'nin işleri bozabileceğine dikkat çekildi.