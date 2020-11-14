New York Times: El Kaide'nin iki numarası, ağustos ayında İsrailli ajanlar tarafından Tahran'da öldürüldü

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Radikal İslamcı terör örgütü El Kaide'nin "iki numarası"nın İran'ın başkenti Tahran'da öldürüldüğü belirtildi.

New York Times'a konuşan istihbarat kaynaklarına göre Abu Muhammed el-Masri mahlaslı Abdullah Ahmed Abdullah, 7 Ağustos'ta motosikletli iki İsrail ajanı tarafından Tahran'da vurularak öldürüldü. Masri, 1998 yılında Afrika kıtasındaki iki ABD büyükelçiliğinin bombalandığı saldırıları organize etmekle suçlanıyordu.

Habere göre Masri'nin kızı da aynı anda öldürüldü. Masri'nin kızı, El Kaide'nin kurucusu Osama Bin Ladin'in öldürülen oğlu Hamza'nın eşiydi.

The Guardian'ın aktardığına göre Masri, El Kaide'nin mevcut lideri olduğuna inanılan Eymen ez-Zevahiri'nin halefi olarak görülüyordu.

Reuters'a konuşan bir ABD yetkilisi, NYT'nin haberindeki detayları doğrulamadı ve operasyonda ABD'nin rol oynayıp oynamadığı hakkında bir açıklamada bulunmadı.

NYT'ye konuşan bir başka ABD yetkilisi, Masri'nin İran'da tutuklu olduğu iddia edilse de 2015'ten beri Tahran'da özgürce yaşadığını ifade etti.