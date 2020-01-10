New York Times: Düşen Ukrayna uçağı havada vuruldu

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New York Times'ın ulaştığı bir video İran'ın Irak'taki ABD üslerini bombaladığı gece düşen ve 176 kişinin ölümüne sebep olan Ukrayna Havayolları'na ait uçağın havada bir füze tarafından vurulduğunu doğruladı.

Çoğu Batı ülkesi 22 füzenin atıldığı saldırıdan saatler sonra meydana gelen uçak kazasına "yanlışlıkla" bir İran füzesinin sebep olduğunu düşünüyor.

Bahsi geçen görüntülerde füzenin uçağa isabet ettiği anda küçük bir patlamanın meydana geldiği ancak uçağın direkt olarak düşmediği görülüyor. Ukrayna Havayolları'na ait uçak bir süre daha havada kalmaya çalışıyor ve Times'ın tespitlerine göre Tahran'da havalandığı havalimanına dönüş yapmaya çalışıyor.

Rotasını havalimanına çeviren uçak kısa süre çakılıyor ve büyük bir patlama meydana geliyor