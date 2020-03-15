New York Times: Brüksel sonrası Yunanistan-Türkiye sınırındaki sığınmacılar otobüslerle İstanbul'a döndürülüyor

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New York Times gazetesi, geçen hafta Brüksel'de Avrupa Birliği liderleri arasında yapılan görüşmenin ardından Türkiye'nin sığınmacıların Avrupa'ya geçmesi için sınır kapılarını açma adımında 'değişim' olduğunu aktardı. Sınırda Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıların otobüslerle İstanbul'a döndürüldüğü belirtildi.

NYT'nin sınırdaki kaynaklara dayandırdığı habere göre, Türkiye'nin sınır kapılarını açması üzerine Yunanistan sınırında Avrupa'ya gitmek için bekleyen sığınmacılar otobüslerle İstanbul'a geri döndürülüyor. Yunan yetkililer de sınırı geçmeye çalışan sığınmacı sayısının son günlerde binlerden yüzlere düştüğünü söyledi.

Türkiye'nin sığınmacıların Avrupa'ya geçmesini kolaylaştırmada geri adım atması Avrupalı siyasetçiler tarafından Türkiye'nin yeniden sınırlarını kapatma ve ikinci bir göç dalgasını engelleme girişimi olarak yorumlandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yapılan görüşmenin sınırda normalleşmeye dönülmesi için "iyi bir başlangıç" olduğunu söylemişti.

Avrupa Birliği'nin eski Türkiye büyükelçisi Marc Pierini, Türkiye'nin sınırları açma adımının Avrupa Birliği tarafından 'şantaj' olarak görüldüğünü ve sığınmacılar konusunda bir anlaşmaya varmayı zorlaştırdığını söyledi. Pierini, AB'nin Türkiye'ye sığınmacıları barındırması için daha çok para vermeye yaklaştığını söyledi.