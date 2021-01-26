New York Times, Biden'la ilgili paylaşımından sonra sağ görüşlü Twitter hesaplarının hedef aldığı editörünü işten çıkarttı

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ABD'nin en çok okunan yayınlarından New York Times'ın, kişisel hesabından Joe Biden'la ilgili bir tweet attıktan sonra sosyal medyada sağcı hesaplar tarafından hedef alınan editörünü işten çıkarttığı belirtildi.

Editor Lauren Wolfe, yemin töreninden bir gün önce 19 Ocak'ta Biden, Maryland'deki Ortak Andrews üssüne indiğinde "tüylerinin diken diken olduğunu" belirten bir Twitter paylaşımında bulundu.

Kısa süre içinde sağ görüşlü Twitter hesapları ve medya kuruluşları Wolfe'un tweetini örnek göstererek "medyanın tarafsız olmadığıyla ilgili" paylaşımlarda bulundu.

Wolfe, tweetinden iki gün sonra New York Times tarafından işten çıkarıldı.

Daha önce The Guardian gibi kuruluşlarda da çalışan gazeteci, olaydan sonra sıkça tacize uğradığını; bir fotoğrafçının köpeğini gezdirdiği sırada kendisini takip ettiğini söyledi.

New York Times, Wolfe'un işten çıkarılmasının ardından gelen eleştirilere yanıt verdi. The Washington Post'a konuşan NYT sözcüsü, "Twitter'da çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor. Gizlilik hakları nedeniyle detaylara girmeyeceğiz, ama bu kişiyi tek bir tweet nedeniyle işten çıkarmadığımızı söyleyebiliriz" dedi.

Times aynı zamanda Wolfe'un tam zamanlı değil, kontratlı çalışan olduğunu söyledi. NYT çalışanlarının sendikası, olayı soruşturacaklarını ifade etti.